Brasiliense será ordenado sacerdote pelo Papa Leão XIV

O diácono Lucas Soares, da Arquidiocese de Brasília, vai representar a capital em ordenação no Jubileu dos Sacerdotes.

Izabel Fidelis - Brasília

O diácono Lucas Soares foi selecionado para receber o sacramento da ordem pelas mãos do Papa Leão XIV no próximo mês de junho, como parte das celebrações do Jubileu dos Sacerdotes, em Roma.

A escolha do jovem foi por meio de um sorteio realizado pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília. De acordo com Lucas, o cardeal recebeu uma carta da Santa Sé solicitando o envio de um diácono da arquidiocese para o Vaticano.

"Fiquei muito espantado na hora, sem reação. Após ser sorteado Dom Paulo perguntou se eu aceitava e eu disse que 'sim'. Mandei uma mensagem para meus pais, que ficaram espantados, mas felizes", afirmou Lucas em entrevista à Rádio Nova Aliança.

O diácono Lucas tem 26 anos, estudou sete anos no Seminário Maior Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima e atualmente serve na Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, na região administrativa do Areal (DF), a cerca de 20 km do centro de Brasília.

E para ajudar nos altos custos da viagem, uma rifa foi criada pelos paroquianos a fim de colaborar com a nova missão do diácono.

“Esta é uma grande graça, como se Deus estivesse alargando o meu coração, para entender que estou me unindo não somente a minha igreja particular, mas também a toda igreja, com todos os católicos”.

O cardeal dom Paulo e membros do clero de Brasília também estarão presentes na cerimônia de ordenação.

O Jubileu dos Sacerdotes ocorrerá de 25 a 27 de junho, no Vaticano. Na ocasião, o Papa Leão XIV vai ordenar diáconos de várias nacionalidades no dia 27, sexta-feira, na Praça São Pedro. A Santa Missa está marcada para às 9h30, no horário local.