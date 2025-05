Bispo Dom Brás da Silva Martins: “O Papa Leão XIV é um Papa que escuta"

O Vice-presidente da COMECE destaca a atenção do novo Pontífice aos desafios da Europa, tais como a inteligência artificial, migrações e a defesa da vida.

Constança Vieira – Vatican News

Na sua primeira semana de pontificado, o Papa Leão XIV recebeu a Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE), mantendo o encontro inicialmente agendado com o Papa Francisco. Para Dom Brás da Silva Martins, Bispo do Funchal (Portugal) e vice-presidente da COMECE, este gesto revela “a vontade do Santo Padre de escutar os bispos da Europa e acompanhar de perto as grandes questões do Continente”.

Entre os temas abordados estiveram o rearmamento europeu — com preocupação pelo possível desvio de fundos sociais —, a revolução digital e os desafios colocados pela inteligência artificial. Dom Brás referiu que o Papa escolheu o nome Leão precisamente para sublinhar essa atenção à nova era tecnológica, tal como Leão XIII o fez na era industrial.

A crise migratória foi outro ponto central. “A Europa precisa dos migrantes, mas cresce a tendência de rejeição”, alertou o prelado, apelando a um acolhimento digno e humano.

Também se falou dos pedidos de cancelamento dos registos de baptismo, tema que tem vindo a ser debatido nos tribunais europeus. Dom Brás defende que “a Igreja deve ter liberdade para conservar o registo de um acontecimento histórico que, tendo ocorrido, não pode ser apagado”.

Sobre a eutanásia, Dom Brás lamentou a pressão para a sua legalização em vários países, sublinhando que “cada Estado deve legislar de acordo com os seus valores e raízes”. Em Portugal, recordou, a lei foi aprovada mas ainda enfrenta obstáculos constitucionais.

Por fim, deixou uma palavra especial aos jovens: “Em Cristo encontramos a verdadeira esperança. Que Ele seja sempre o centro e o sentido das nossas vidas”.

