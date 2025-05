Ato Inter-religioso celebra os 10 anos da Encíclica Laudato si’

Evento reuniu representantes de diversas tradições religiosas na Casa da Reconciliação, em São Paulo, em um gesto de comunhão pelo cuidado com a Casa Comum.

Pe. Luis Fernando da Silva - Secretário executivo do Regional Sul 1

No dia 24 de maio, a Casa da Reconciliação, localizada na cidade de São Paulo, foi o espaço de encontro para um Ato Inter-religioso em comemoração aos dez anos da Encíclica Laudato si’, do Papa Francisco. A atividade foi promovida pela Pastoral da Ecologia Integral, em conjunto com a Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso do Regional Sul 1 da CNBB, e com o apoio da própria Casa da Reconciliação.

O evento teve como objetivo celebrar a trajetória e os frutos da Encíclica Laudato si’, publicada em 2015, que propõe uma profunda reflexão sobre a ecologia integral e convoca toda a humanidade a uma conversão ecológica. Para essa celebração, foram convidadas diversas expressões religiosas, demonstrando que o cuidado com a Casa Comum é um compromisso universal, partilhado por diferentes credos e tradições espirituais.

Presenças

Estiveram presentes membros das comunidades judaica, muçulmana, budista, espírita, de umbanda e diversas igrejas cristãs, que participaram por meio de preces, cânticos e leituras bíblicas e sagradas. O momento foi marcado pelo espírito de fraternidade, diálogo e respeito mútuo, evidenciando que as religiões têm um papel fundamental na construção de uma consciência ecológica global.

O Pe. Luis Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da CNBB, representou a Igreja Católica no evento. Em sua fala, destacou a importância de manter viva a mensagem da Laudato Si’, especialmente em um tempo em que a crise socioambiental exige respostas urgentes, solidárias e espiritualmente fundamentadas.

Mais do que uma celebração, o Ato Inter-religioso foi um sinal profético de unidade na diversidade, fortalecendo o compromisso comum pelo futuro do planeta e a dignidade da vida em todas as suas formas.