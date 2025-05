No artigo assinado por Pe. Maicon Malacarne, a conversão de uma cantora portuguesa de fados para celebrar Nossa Senhora de Fátima neste 13 de maio, além de um cineasta que "pôs-se a caminho", peregrinando a pé para Fátima sem nem mesmo saber rezar a Ave-Maria: "uma sensação libertadora abriu espaço no meu coração ao ser tocado por Deus através de Nossa Senhora. O que depois senti ao longo da caminhada não consigo explicar por palavras. A minha vida mudou!".

Pe. Maicon André Malacarne*

Jacinta, Francisco e Lúcia, há 108 anos, num pequeno povoado de Portugal, faziam a primeira experiência com «a Senhora vestida de branco» que aparecia «sobre uma azinheira». Depois, por outras 5 vezes, até 13 de outubro de 1917, a Senhora convidava aquelas crianças a rezar e a confiar. A resposta mais recorrente dos pequenos era: «sim, queremos!» Maria dizia que era preciso retornar a Jesus cujo projeto estava desfigurado pela primeira guerra!

A cantora portuguesa de fados, Mariza, partilhou sua conversão afirmando: «Fátima me ensinou a amar!» Penso que não haja coisa mais bonita para se dizer de alguém! O autor do documentário «Fátima no mundo», Manuel Arouca, conta sobre a transformação de sua vida: «Esta aventura com Nossa Senhora de Fátima pelo mundo teve início em 1997 quando, pela primeira vez, peregrinei a pé para Fátima. Fiz por mera curiosidade e experiência. Calcei uns tênis. Puseram-me um terço nas mãos. Nem sabia rezar a Ave-Maria. A primeira sensação, inesquecível, foi pôr-se a caminho. Olho para trás e de repente o meu vasto mundo de preocupações ficou a uma imensa distância. Uma sensação libertadora abriu espaço no meu coração ao ser tocado por Deus através de Nossa Senhora. O que depois senti ao longo da caminhada não consigo explicar por palavras. A minha vida mudou!»

Maria foi a primeira que soube confiar no seu Filho! Na segunda aparição, a Senhora disse que Francisco e Jacinta logo iriam estar ao seu lado, mas Lúcia ainda permaneceria (faleceu em 2005), ao que Lúcia perguntou: «ficarei sozinha?» e a Senhora respondeu: «não, filha, eu nunca te deixarei, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.» Com ela, continuamos confiando muito, muito, de que nunca estamos sós! Temos uma Mãe!

* professor de Teologia Moral e pároco da Paróquia São Cristóvão - diocese de Erexim/RS