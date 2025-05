Jesus Cristo e o grande amor

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Tudo por causa de um grande amor"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Eu vos dou um novo mandamento”…

Vatican News Depois que Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus: 'agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado n'Ele. Se Deus foi glorificado n'Ele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos por pouco tempo estarei convosco. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros'. Este Evangelho fala diretamente à nossa Igreja, internamente à nossa Igreja. Porque muitas vezes ficamos tristes. Como é difícil às vezes aceitar o irmão que pensa diferente, como é penoso caminhar com quem tem um carisma diferente, um dom diferente, uma vocação diferente… A CANÇÃO "TUDO POR CAUSA DE UM GRANDE AMOR" / Autora: Irmã Míria T. Kolling / Editora: Paulinas/COMEP. Ouça e compartilhe