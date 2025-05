Espírito Santo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "O sopro"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Ele vos ensinará tudo”…

Vatican News Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: “se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viveremos e faremos nele na nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais, não é a minha, mas a do meu Pai que me enviou; isso o que eu vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós”… A CANÇÃO "O SOPRO" / Autor: Pe. Zezinho, SCJ / Editora: Paulinas/COMEP. Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui