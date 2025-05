Nossa Senhora de Filippo Lippi

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Se és a minha Mãe"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “ninguém tira das mãos de nossa Mãe o filho amado é”…

Vatican News Nunca estamos sozinhos, quando nosso pensamento está na Mãe, nunca estamos sozinhos. Como dizia o Papa João Paulo I, “Deus é muito mais Mãe do que Pai”. Naquele tempo disse Jesus ‘as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha Mãe’. Aqui sou eu que estou dizendo: ninguém vai arrancá-las da minha mão. É quase o mesmo o que a gente diz, ninguém tira das mãos de nossa Mãe o filho amado... A CANÇÃO "SE ÉS A MINHA MÃE" / Autor: Pe. Zezinho, SCJ / Editora: Paulinas/COMEP. Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui