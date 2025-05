Ascensão do Senhor

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Ao céu se elevou"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “afastou-se deles e foi levado para o céu”…

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejam revestidos da força do alto". Então Jesus os levou para fora, até perto de Betânia, e ali ergue as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu… A CANÇÃO "AO CÉU SE ELEVOU" / Autores: Sanders Soares / Fabienne Sartori / Felipe Lisboa / Luciano de Jesus / Rossler Ribeiro / Lúcio Cavalcanti / Vinicius Silveira / Marcelo Oliveira.