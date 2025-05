Jesus e os discípulos

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Há um barco esquecido na praia"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “é o Senhor, é o Senhor”…

Vatican News Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "moços tendes alguma coisa para comer'". Eles responderam: "não". Então Jesus disse: "lançai a rede à direita da barca". Lançaram, pois, a rede e eles não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse: "É o Senhor, é o Senhor"… A CANÇÃO "HA UM BARCO ESQUECIDO NA PRAIA" / Autor: Pe. Zezinho, SCJ / Editora Paulinas/COMEP.