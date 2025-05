Antonio Cardoso: Caminho sinodal, a canção

Antonio Cardoso sobre a canção: "não se trata de uma canção que engloba todos os aspectos principais do tema, mas, tentei pelo menos realçar um principal de todos eles; A ESCUTA".

O Sínodo da Sinodalidade, promovido pelo Papa Francisco, é um processo de escuta e discernimento coletivo que visa repensar e revitalizar o papel da Igreja Católica no mundo contemporâneo

O termo “sinodalidade” vem do grego syn-hodos, que significa “caminhar juntos”. No contexto eclesiástico, refere-se à prática de diálogo e colaboração entre todos os membros da Igreja, visando a corresponsabilidade nas decisões. Para o Papa Francisco, a sinodalidade é uma característica essencial da Igreja e uma oportunidade para reformar suas estruturas e práticas, de modo a torná-la mais inclusiva e centrada na escuta mútua.

O caminho sinodal

Porque a canção O CAMINHO SINODAL?

Tudo começou quando um Monge Sistesiense – Padre José Hehenberg questionou o Antonio Cardoso sobre a necessidade de uma canção que animasse o Povo de Deus a dialogar e escutar mutuamente sobre as principais respostas que o mundo contemporâneo espera, de modo especial da Igreja Católica Apostólica Roma como ressalta o Papa Francisco: a sinodalidade não é um simples método de governança, mas sim uma dimensão fundamental da vida e da missão da Igreja.

O coração da sinodalidade é a BARCA DE PEDRO. Uma pesca abundante “delineia a forma como é possível cultivar, de maneira nova, o intercâmbio de dons e o entrelaçamento de vínculos que nos unem na Igreja, em um tempo em que a experiência de enraizamento em um lugar está mudando profundamente”.

O olhar voltado ao Senhor não nos afasta dos dramas da história, mas nos abre os olhos para reconhecer o sofrimento que nos rodeia e nos penetra: os rostos das crianças aterrorizadas pela guerra, o choro das mães, os sonhos desfeitos de tantos jovens, os refugiados que enfrentam jornadas terríveis, as vítimas das mudanças climáticas e das injustiças sociais” (2). O Sínodo, ao lembrar as “muitas guerras” em curso, uniu-se aos “repetidos apelos do Papa Francisco pela paz, condenando a lógica da violência, do ódio, da vingança” (2). Além disso, o caminho sinodal é marcadamente ecumênico — “orienta-se para uma unidade plena e visível dos cristãos” (4) — e “constitui um verdadeiro ato de recepção adicional” do Concílio Vaticano II, prolongando sua “inspiração” e renovando “para o mundo de hoje a sua força profética”.

“Em termos simples e sintéticos, pode-se dizer que a sinodalidade é um caminho de renovação espiritual e de reforma estrutural para tornar a Igreja mais participativa e missionária, para torná-la, assim, mais capaz de caminhar com cada homem e mulher, irradiando a luz de Cristo” (28). Na consciência de que a unidade da Igreja não é uniformidade, “a valorização dos contextos, das culturas e das diversidades, e das relações entre eles, é uma chave para crescer como Igreja sinodal missionária” (40). Com o fortalecimento das relações também com as demais tradições religiosas, em particular “para construir um mundo melhor” e em paz (41).

Houve um tempo em que na igreja

Caminhavam sem escutar

Quis Deus Pai que a seu tempo

Escutar fosse o destino

Para ouvidos mais atentos

Somos todos peregrinos

Na partilha e na esperança

Somos a Igreja do Sínodo

Serva e mãe dos pequeninos

Guardiã desta aliança

VEM ESPÍRITO DE DEUS

VEM CONDUZIR O NOSSO ANDAR

POIS NA SINODALIDADE

CADA UM TEM SEU LUGAR

O caminho sinodal

É fraterno e ecumênico

Nossa força espiritual

Vem da unidade em Cristo

O verdadeiro Sacramento

Sempre é tempo de sonhar

Não deixar ninguém parar

Pois é Cristo que nos chama

O evangelho que proclama

Deus Conosco quer falar

VEM ESPÍRITO DE DEUS

VEM CONDUZIR O NOSSO ANDAR

POIS NA SINODALIDADE

CADA UM TEM SEU LUGAR

“O Padre José Hehenberg com seus 85 anos de idade vive a sinodalidade desde sempre no seu sacerdócio. Ele foi e continua sendo o meu catequista. É impossível não se inspirar no modo como ele enfrenta os desafios de testemunhar com os pobres o Cristo que nos impele a todo tempo escutá-los e amá-los cada vez mais. Não se trata de uma canção que engloba todos os aspectos principais do tema, mas, tentei pelo menos realçar um principal de todos eles; A ESCUTA. É a partir da escuta que nos tornamos fraternos, resilientes, solidários e verdadeiramente cristãos”. Uma canção na catequese tem exatamente este papel; de nos despertar para um tema e nos incentivar a um mergulho ainda mais profundo em nossa vocação missionária”.

O CAMINHO SINODAL