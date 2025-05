Rio de Janeiro sedia Congresso Internacional pelos 1700 anos do Concílio de Niceia

O primeiro Concílio Ecumênico da história da Igreja - convocado pelo imperador Constantino -, reuniu bispos de diversas regiões para enfrentar uma grave crise de fé provocada pelo arianismo - uma doutrina que negava a divindade de Jesus Cristo.

“1700 anos do 1º Concílio de Niceia - um debate historiográfico e filosófico” é o tema do Congresso internacional que, de 28 a 30 de maio de 2025, reunirá no Rio de Janeiro especialistas nacionais e internacionais para debater o impacto histórico, filosófico e teológico do Concílio.

O evento é aberto a estudantes, pesquisadores, professores, membros de comunidades religiosas e qualquer pessoa que deseje se aprofundar nos temas relacionados ao Concílio e à sua influência histórica, teológica, filosófica e cultural. As conferências serão ministradas em português, inglês e francês, com tradução simultânea disponível para os que desejarem.

“O primeiro Concílio Ecumênico da história desempenhou um papel fundamental na formação da identidade e na configuração do mundo ocidental. Sua influência estendeu-se ao pensamento teológico e filosófico, bem como às artes, à política, ao direito e à cultura, no Oriente e Ocidente cristãos. Para compreender plenamente o nosso mundo atual, é essencial revisitar nossas raízes históricas”, aponta João Carlos Nara Jr., curador do Congresso, ao falar sobre a importância do Concílio de Niceia para a fé cristã na atualidade.

Entre as atividades programadas estão mesas redondas e conferências com estudiosos, historiadores, teólogos, filósofos e diversos pesquisadores, para uma análise interdisciplinar sobre as repercussões históricas, filosóficas e teológicas desse marco fundamental do cristianismo.

Entre os convidados, SergeThomas Bonino, presidente da Pontifícia Academia de São Tomás de Aquino (PAST), Paivï Vähäkangas, pastora luterana finlandesa e o musicista João Vicente Vidal, diretor do Arquivo do Museu da Inconfidência Mineira.

A importância do Concílio de Niceia

O Concílio de Niceia foi realizado de 20 a 25 de julho de 325. Foi o primeiro Concílio Ecumênico da história da Igreja. Convocado pelo imperador Constantino, reuniu bispos de diversas regiões para enfrentar uma grave crise de fé provocada pelo arianismo - uma doutrina que negava a divindade de Jesus Cristo.

Durante o Concílio, os bispos afirmaram solenemente que Jesus é “consubstancial ao Pai”, ou seja, da mesma substância divina, o que foi incorporado ao Credo Niceno, professado até hoje nas missas. Niceia também foi responsável por definir diretrizes fundamentais para a unidade doutrinária da Igreja e pela formulação das primeiras bases do calendário litúrgico.

Em 2025, celebra-se o 1700º aniversário deste marco da fé cristã, com congressos e eventos acadêmicos internacionais que resgatam sua relevância teológica e histórica.

Carta do arcebispo do Rio de Janeiro aos participantes do Congresso

Na sexta-feira (24), o cardeal Orani Tempesta, arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, divulgou uma carta aos participantes do Congresso Internacional, onde parabenizou a iniciativa da Faculdade Mar Atlântico e a equipe organizadora do evento, evidenciando a importância de se refletir sobre o tema.

“Mais do que um debate doutrinal, o Concílio de Nicéia foi uma resposta pastoral e teológica aos desafios da unidade da fé”, pontuou o Cardeal na missiva. Dom Orani ainda reforçou que “Celebrar os 1700 anos de Nicéia é, pois, reconhecer que a fé cristã se enraíza na fé concreta e se desenvolve no diálogo com os contextos humanos” e finalizou abençoando os participantes: “Dedico a todos minha benção e votos de êxito nos trabalhos e estudos do Congresso”.

Conferencistas do Congresso

Além das conferências ministradas pelo comitê científico - João Carlos Nara Jr., Wagner Augusto Moraes dos Santos, Maria Nazaré Lins Barbosa e Renato José de Moraes -, o congresso terá ainda a participação:

- Padre André Rodrigues (PUC-Rio): Conferência sobre a relação entre o Pai e o Filho no contexto do Concílio.

- Frei Serge-Thomas Bonino (Presidente da Associação Internacional São Tomás de Aquino): Abordará a consubstancialidade na obra de São Tomás de Aquino.

- Païvi Vahäkängas (Universidade de Helsinki): Discussão sobre as interpretações luteranas do Concílio.

- Alin Suciu (Academia de Göttingen): Perspectivas do cristianismo oriental sobre o Concílio.

- Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira (Comissão Teológica Internacional): Análise do documento "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador".

- João Vidal (UFRJ): Apresentação sobre a influência do Símbolo de Niceia na música do Brasil colonial.

PROGRAMAÇÃO

Impacto do Império à Reforma - 28 de maio

9h - Mesa de Abertura: O Concílio de Niceia e a História do Cristianismo

Palestrantes: João Carlos Nara Jr., Renato José de Moraes e Edgard Leite

10h - Conferência: A relação entre o Pai e o Filho: entre os dois Κύριοι (“Senhores”)

Palestrante: Padre André Rodrigues (PUC- Rio)

11h30 - Almoço

14h - Mesa-Redonda: A recepção do Concílio de Niceia pelo Protestantismo

Moderador: Vítor Grando (PUC-Rio)

Debatedores: Interpretações e recepções luteranas sobre o Concílio

*Päivi Vähäkangas (Universidade de Helsinki / Igreja Luterana da Finlândia)

Interpretações e recepções calvinistas do Concílio

*Isaías Lobão (Universitat de València), doutorando em História na Universidade de Valência e pastor luterano.

16h - Intervalo

16h30 - Conferência: 1º Concílio de Niceia - seus dilemas e desafios

Palestrante: Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras (Universidade Federal Fluminense) 17h – Encerramento

Ecumenismo do Oriente ao Ociedente - 29 de maio

10h - Conferência: A missão da Ajuda à Igreja que Sofre

10h20 - Le Fils consubstantiel dans la Lectura In Iohannem de Saint Thomas (O Filho Consubstancial na Lectura In Iohannem de São Tomás)

Palestrante: Serge-Thomas Bonino (Presidente da Pontifícia Academia de São Tomás de Aquino)

11h30 - Almoço 14h - Mesa-Redonda: Visões ecumênicas sobre o Concílio de Niceia: o Oriente Cristão

Moderador: Edgard Leite (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Debatedores: O Concílio de Nicéia e o Ecumenismo oriental

*Alin Suciu (Academia Göttingen / Université Laval)

A atuação pastoral de Atanásio de Alexandria após o Concílio de Nicéia

*Julio Cesar Chaves (Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília / PhD Université Laval)

16h - Intervalo 16h30 - Conferência: O documento ‘Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador Palestrante: Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira (PUC-Rio / Comissão Teológica Internacional)

17h – Encerramento

Pensamentos da Filosofia à Teologia - 30 de maio

10h - Conferência: A primeira mariofania documentada, e o Símbolo revelado antes de Niceia Palestrante: João Carlos Nara Jr. (UFRJ)

11h30 - Almoço 14h - Mesa-Redonda: A contribuição do conceito de consubstancialidade para a filosofia Moderadora: Maria Nazaré Lins Barbosa (Faculdade Mar Atlântico)

Debatedores: Cristologia e Consubstancialidade na Teologia Católica

*Padre Wagner Augusto Moraes dos Santos (PUC-Rio)

Influência das discussões sobre a divindade de Cristo na Metafísica Renato

*José de Moraes (Faculdade Mar Atlântico)

16h - Intervalo

16h30 - Conferência: O Símbolo de Niceia na música do Brasil colonial: tesouros da Coleção Curt Lange do Museu da Inconfidência de Ouro Preto

Palestrante: João Vidal (Escola de Música da UFRJ / Museu da Inconfidência de Ouro Preto)



17h30 – Encerramento

Organização e inscrições

Organizado pela Faculdade Mar Atlântico e proposto pelo Dr. João Carlos Nara Jr., o encontro é financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). À frente do Comitê Científico do evento também estão os pesquisadores Wagner Augusto Moraes dos Santos, Maria Nazaré Lins Barbosa e Renato José de Moraes. O terá lugar na Rua Benjamin Constant, n° 23, 2º andar, bairro da Glória, Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://teologia.faculdademaratlantico.com.br /teologia/cni0525ep/inscricao/v1

Os participantes que registrarem a presença terão direito ao certificado digital.