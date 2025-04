YOUCAT: Papa Francisco, um coração para os jovens

Com profunda gratidão, despedimo-nos do Papa Francisco. Com sua morte, o mundo perde um apaixonado construtor de pontes, um pastor humilde e um defensor incansável da geração mais jovem.

Por 12 anos, seu pontificado moldou a Igreja com uma nova cultura de proximidade, simplicidade e escuta. Ele abriu as portas para as periferias da sociedade, para as questões dos jovens e para os corações dos fiéis. Em particular, os jovens sempre estiveram no centro de sua visão pastoral. Ele enfatizou repetidamente o potencial dos jovens para serem portadores de esperança para uma Igreja em movimento. “Apaixonados por Cristo, os jovens são chamados a dar testemunho do Evangelho em todo lugar, com a sua própria vida” (Christus Vivit, 175) Para o Papa Francisco, esta vocação era uma missão: anunciar a Fé às gerações mais jovens era, para ele, a chave para renovar a Igreja.

“Ser apóstolo não é levar uma tocha na mão, possuir a luz, mas ser a luz…” (CV, 175).

Em um discurso de novembro de 2024, deu aos jovens duas tarefas: “Criem redes de relacionamento, mas também façam barulho. Isso é muito importante. Nessas tarefas – de criar e fazer barulho – convido vocês a serem a voz de todos, especialmente daqueles que não têm voz”.

Jovens

Pastor próximo do seu rebanho e missionário cheio de alegria

Qualquer pessoa que conhecesse o Papa Francisco – seja na Praça de São Pedro ou através de suas palavras – podia sentir sua proximidade. Seus olhos pousavam sempre no coração da pessoa: “Ter amigos ensina-nos a abrir-nos, a compreender, a cuidar dos outros, a sair da nossa comodidade e isolamento, a partilhar a vida” (CV, 151).

“A Igreja tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, comover-se e parar diante do outro, tantas vezes quantas forem necessárias” (Evangelii Gaudium, 169).

Francisco convidou-nos todos a nos deixarmos tocar: pelas necessidades dos outros, pela busca de sentido, pelo amor de Deus. Seus gestos ternos de amor e proximidade andavam de mãos dadas com um desejo ardente de proclamar o Evangelho.

“A alegria é missionária!” Essas suas palavras permanecem como lembrança e desafio permanente. O Papa Francisco foi um proclamador da alegria que brota da fé, do encontro com Jesus e da esperança da misericórdia.

Amor e verdade, alegria e humildade, ternura e determinação – essas qualidades se reuniam de forma única em sua pessoa. Elas conferiam credibilidade e profundidade ao seu anúncio. E nos inspiravam não apenas a conhecer e compartilhar a Fé, mas sobretudo a amá-la e vivê-la.

Seu legado permanece vivo

Nós, da Fundação YOUCAT, relembramos os comoventes prefácios que o Papa escreveu para os nossos livros. Repetidamente, ele encorajou os jovens a redescobrir o tesouro da fé, e a levá-lo ao mundo com coragem.

Para o YOUCAT, o Papa Francisco preparou um prefácio muito pessoal: um apelo apaixonado aos jovens para que leiam o Catecismo e deem vida à Fé.

Sua contribuição final para a nova publicação YOUCAT Amor eterno nos toca profundamente. Parece um legado, um testamento espiritual para a jovem Igreja.

O Papa Francisco foi um homem de grandes sonhos: de uma Igreja em saída, que escuta, que ama. Com a BÍBLIA JOVEM, o DOCAT, o YOUCAT para Crianças e, em breve, o YOUCAT Amor eterno, temos o privilégio de ajudar a tornar esse sonho ainda mais real.

Querido Papa Francisco,

que o Senhor Jesus, nosso divino Mestre e Amigo,

lhe conceda agora o descanso eterno.

Que a luz eterna o ilumine.

Senhor, que ele descanse em sua paz.

Amém!

Querido Papa Francisco,

Obrigado pelos seus 12 anos de pontificado!

Obrigado por nos fornecer muitos impulsos valiosos durante este período. Desde o início, seu desejo para o ensinamento da Igreja teve o único propósito de “servir a vida do Povo de Deus” e a intenção de “garantir que nossa fé tenha uma base sólida” (discurso de 31 de janeiro de 2014). Obrigado por enriquecer quatro de nossos livros com belos prefácios nestes últimos 12 anos e por nos mostrar como podemos integrar o ensinamento da Igreja sobre a fé em nossa vida e em nosso cotidiano.

Você nos encorajou, em seu prefácio ao YOUCAT Bíblia Jovem,

a ler as Escrituras Sagradas como a Palavra viva de Deus e confiar nela com o poder de mudar a nós e a nossa vida. Você nos deu a seguinte dica: “Pergunte a si mesmo: O que diz este texto ao meu coração? Por meio desta palavra, Deus está me falando? Talvez esteja suscitando anseios, a minha sede profunda? O que devo fazer? Somente assim a Palavra de Deus poderá mostrar toda sua força; somente assim a nossa vida poderá se transformar, tornando-se plena e bela.”

Você nos desafiou, em seu prefácio ao DOCAT,

a nos arrependermos em nosso coração para realmente mudar o mundo: “Queridos amigos jovens! Só a conversão do coração pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e de violência. E isso significa paciência, justiça, prudência, diálogo, integridade, solidariedade com as vítimas, com os pobres e os ainda mais pobres, dedicação sem limites, amor que vai até a morte pelos outros”. Você deixou claro para nós: por meio do perdão e da reconciliação, podemos nos tornar construtores de pontes em meio ao conflito e à divisão.

Você nos motivou a encontrar o Deus misericordioso.

Qualquer um que o conheça sabe o quanto é importante para você falar da misericórdia de Deus. Você quer encorajar outros a procurá-la porque ela desempenhou um papel fundamental em sua própria vida. Sua observação de que “o confessionário não deve ser uma câmara de tortura” (EG 44) ficou famosa. É importante para você quebrar os medos e as barreiras que impedem um encontro com o Pai misericordioso, especialmente entre os jovens.

Você nos incentivou, no novo prefácio do nosso YOUCAT,

a viver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo e nos perguntar o que Jesus faria em nosso lugar. “Eis a palavra-chave para uma vida verdadeiramente ‘viva’ e feliz: olhar e julgar o que acontece conosco e as decisões que nós somos chamados a tomar com os mesmos olhos, com os mesmos sentimentos, com a mesma postura que Jesus encarnou”. Viver a vida em um relacionamento profundo com Jesus e viver a fé corajosamente é importante para experimentar a alegria do Evangelho e proclamar este Evangelho ao mundo.