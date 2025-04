“Tudo está consumado” em uma obra de arte que fala de esperança

Entre as últimas palavras de Jesus na cruz, “Consummatum est” relembra os momentos imediatamente anteriores à sua morte. Palavras “retratadas” por muitos artistas. Em uma de suas pinturas, Jean-Léon Gérôme criou uma composição original diferente de qualquer outra, na qual Cristo não é visto diretamente, exceto por sua sombra projetada no chão, evocando o mistério da morte e da ressurreição com um poder secreto semelhante ao da música.

Ao fundo está Jerusalém, cercada por poderosas fortificações, pontilhada de palácios e arcadas; no centro está o Templo, solene, magnífico. Vemos a cidade do alto de uma montanha rochosa que desce até o vale com penhascos cruzados por dois caminhos. A montanha é o Gólgota, e algo excepcional acabou de acontecer, que atraiu hordas de pessoas que agora retornam à cidade em procissão. Alguns sacerdotes vestidos de branco entram por primeiro pelo portão das muralhas, outros estão mergulhados na penumbra e, por fim, fecham o cortejo soldados, alguns a cavalo, outros carregando uma escada de madeira, alguns com bandeiras, outros brandindo lanças. Somente os últimos se voltam para trás levantando os braços, com a boca aberta para gritar. Nessas figuras pequenas e distantes, sente-se todo o orgulho satisfeito de alguns, a violência sem sentido ou a indiferença estólida de outros. O céu está escurecendo, afastando as nuvens rosadas, enquanto do horizonte e da direita um manto escuro está se espalhando. A escuridão está chegando. Logo um terremoto sacudirá a terra e o véu do Templo será rasgado de cima a baixo.

Detalhe com a cidade de Jerusalém ao fundo

Uma obra que escandalizou o público

Esta pintura de Jean-Léon Gérôme, feita em 1867 e atualmente no Musée d'Orsay em Paris, causou escândalo porque mostra uma iconografia completamente diferente da iconografia codificada da crucificação. Seu título, Consummatum est, talvez não por acaso, é conhecida como Golgotha ou Jérusalem. De fato, à primeira vista, parece uma vista de uma paisagem exótica e nada mais. Observando a pintura mais de perto, em um determinado ponto, o olho é capturado por três sombras oblíquas, em primeiro plano, que não são casuais. É a projeção de três cruzes, os ladrões nas laterais e, no centro, aquela em que se reconhece o perfil do Cristo pregado, no exato momento em que, “inclinando a cabeça, expirou”.

Soldados descem do Gólgota em direção a Jerusalém

A sombra de Cristo na pintura não testemunha uma ausência, não torna menos dramática a iconografia usual do rosto doloroso gotejando sangue, das mãos e dos pés pregados, do lado ferido; em vez disso, fala perfeitamente às consciências e as sacode até o âmago, faz com que nos sintamos fisicamente presentes sob as três cruzes. A alusão se torna mais real do que a representação e nos leva a buscar novos significados, novas razões.

Significado de Consummatum est

Vamos nos aprofundar no significado de uma das sete palavras de Cristo na cruz, que Gérôme escolheu como tema de sua obra. Consummatum est, “tudo está consumado”, são as últimas palavras de Jesus na cruz, de acordo com o Evangelho de João (30,19) na Vulgata. No entendimento de muitos, o significado seria o finito da morte. Entretanto, se lermos como está a versão grega do texto, que também é mais antiga que a versão latina, encontraremos o verbo Τετέλεσται, do verbo teleo, que tem um significado mais complexo: “levar a termo” e tem um valor totalmente positivo. Além disso, o verbo está no tempo perfeito, o que não indica uma ação definitiva, mas um passado que perdura no presente. As palavras de Cristo não são fúnebres, não fazem alusão à agonia do momento da morte, mas são de vitória. Cristo levou sua missão salvífica até o fim. É o redentor dos homens. “Derramou seu sangue por todos”. E abriu à esperança.

Fra Angélico, Cela 42, Cristo na Cruz com São Marcos, Longuinho, São Domingos, Maria e Marta, 1446 - 1447, afresco, 214 x 201 cm, Museu de São Marcos, Florença

Consummatum est é um momento da Paixão pintado por vários artistas. Na verdade, nem sempre fica claro a que exatamente essas palavras se referem: é a figura de Cristo na cruz, um dos temas mais apreciados e difundidos da arte sacra em todas as épocas. Fra Angélico, que pintou um ciclo de Crucificações no Convento de São Marcos, em Florença, interpreta cada uma das últimas palavras de Cristo com quadrinhos que saem de sua boca. No caso de Consummatum est, acredita-se que corresponda ao afresco na cela nº 42, no qual Longuinho perfura Cristo no lado com uma lança, mas hoje não resta nenhum vestígio da inscrição.

Eis que a obra de Gérôme, filológica em mostrar eventos históricos - o artista é famoso por suas representações, especialmente de cenários clássicos -, mas agudo e atento na transmissão de significados emocionais, parece muito semelhante à sugestão que somente a música pode dar, basta pensar nas muitas transposições das Sete Últimas Palavras de Cristo das obras de Pergolesi, Haydn, Charles Gounod, César Franck e intensificando-se em tempos mais recentes.

A música escuta a imagem de Deus

No livro Le sete parole di Cristo, publicado pelas ed. Il Mulino há alguns anos, com relação à Sexta Sonata de Haydn, o filósofo Massimo Cacciari pergunta ao maestro Riccardo Muti como “aquele Consummatum est tão poderoso pode estar em sintonia com qualquer timbre de consolação”. Ele responde: “Primeiro o som é muito poderoso, depois uma espécie de eco toma conta enquanto os baixos da orquestra continuam ‘Consummatum est’, ‘Consummatum est’... É como uma descida ao inferno totalmente humana, enquanto a parte superior da linha melódica sugere uma elevação. Portanto, há um contraste nas duas linhas mais importantes - a grave e a superior - uma evocando o elemento humano e a outra o espiritual”. Essas palavras também parecem descrever muito bem a pintura de Jean-Léon Gérôme.