Terra Santa: mais de 100 casos de violência contra cristãos em 2024

O novo relatório do "Rossing Center", apresentado em 31 de março em Jerusalém, denuncia agressões contra pessoas, incluindo vandalismo em igrejas, mosteiros e locais religiosos públicos, principalmente através de judeus ultraortodoxos de círculos extremistas nacionalista-religiosos.

Roberto Cetera - Jerusalém

São 111 casos de agressão ou violência registrados em 2024 em Israel e Jerusalém contra religiosos (e não só) cristãos. A maioria deles foi contra pessoas, mas em 35 casos também houve vandalismo em igrejas, mosteiros e locais religiososs públicos. Alarmantes são os dados contidos no relatório anual sobre ataques a cristãos na Terra Santa elaborado pelo Rossing Center - a organização para a paz e o diálogo inter-religioso que há anos acompanha a escalada da violência contra cristãos que vivem em Israel e na Palestina, por meio do programa Jcjcr (Jerusalem Center for Jewish Christian Relations) - apresentado no início desta semana em Jerusalém.

A influência do extremismo

Em quase todos os casos, os agressores identificados são jovens judeus ultraortodoxos pertencentes a círculos extremistas nacionalistas e religiosos. Infelizmente, a crescente influência desses círculos na política do governo israelense contribuiu para criar um ambiente de constante ameaça contra as minorias religiosas e, em especial, contra os cristãos. Os resultados são ameaçadores: em uma pesquisa promovida pelo próprio Rossing Center, 48% dos jovens cristãos com menos de 30 anos entrevistados declararam que estavam pensando em deixar a região e migrar, e 77% deles afirmaram que o principal motivo seria a escalada da discriminação e da violência sofrida pelos cristãos e a deterioração geral da situação sociopolítica.

A população israelense

Muito interessantes no relatório são as estatísticas gerais produzidas pelo Departamento Central de Estatística de Israel. A população israelense em 2024 chegou a 10 milhões de habitantes. Desses, 7.700.000 são judeus e 2.100.000 são árabes. Os cristãos que vivem em Israel são apenas 180.000 e, desses, 80% são árabes. Os cristãos árabes representam 7% de toda a população árabe de Israel. Mais especificamente, 591.000 judeus vivem na cidade de Jerusalém, representando 61% da população, enquanto os árabes são 385.000. Desses, apenas 13.000 são cristãos, ou seja, a proporção de muçulmanos para cristãos em Jerusalém é de 96% contra 4%.

Em comparação com o ano anterior, a população judaica aumentou em meio ponto e a população árabe diminuiu na mesma proporção, de acordo com a “judaização” progressiva da cidade desejada pelo governo, que nestes dias está aprovando um plano maciço para novos assentamentos judaicos em Jerusalém Oriental que prevê a construção de cerca de 11.500 novas unidades habitacionais. O mais importante é que 29% dos habitantes da cidade sagrada se qualificam como “judeus ortodoxos”, o que praticamente constitui mais da metade dos habitantes judeus de Jerusalém.

Os efeitos da Basic Law

Tendências, indicadas pelos analistas do Rossing Center, que observam uma “judaização” progressiva e intencional de Jerusalém e da Terra Santa. Uma tendência que encontrou sua estrutura legal na chamada “Basic Law” (Israel não tem sua própria constituição, mas uma série de leis fundamentais, chamadas de basic laws) de 2018 sobre “Israel como um Estado-nação do povo judeu”, que recua em nível de inter-religiosidade e inclusão em comparação com a Basic Law de 1992, significativamente intitulada “Dignidade humana e liberdade”.

Na realidade, a Basic Law de 2018 teve pouco efeito prático, mas certamente fornece uma imagem de uma divisão preocupante da população em cidadãos de diferentes categorias, o que pode inspirar o clima de violência perpetrado pelas franjas mais extremistas. Um assunto de igual intensidade é, então, o sistema tributário relativo às denominações religiosas “menores”, que gozam de isenção apenas para locais de oração e não também para escolas, oratórios para jovens e casas de peregrinos: um imposto, esse sobre imóveis, que em hebraico é chamado de “arnona”. E agora há inúmeras disputas entre as comunidades cristãs (principalmente a Custódia da Terra Santa) e as instituições municipais.

A violência do crime

Uma última questão que coloca os cristãos da Terra Santa em extrema dificuldade, especialmente na Galileia e no norte, é a violência desenfreada desencadeada pelo crime organizado do tipo mafioso, que se esconde entre a população de língua árabe e que, somente no ano passado, produziu cerca de 230 assassinatos. Os cristãos nessas áreas, normalmente mansos e adeptos dos princípios da legalidade, experimentam, portanto, um elemento adicional de tensão e desconforto.