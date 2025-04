Cardeal Tempesta: O mundo se despede do Papa Francisco

Na manhã deste dia 21 de abril de 2025 o mundo se despede do Papa Francisco, um líder espiritual que marcou sua época com humildade e sensibilidade diante de um mundo dividido.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Desde sua eleição em 2013, Jorge Mario Bergoglio encantou fiéis e não fiéis com sua mensagem de misericórdia, justiça social e amor ao próximo. Seu papado foi caracterizado por uma proximidade singular com os mais pobres, uma visão renovada sobre o papel da Igreja e reformas que buscaram tornar a instituição mais transparente e inclusiva.

Uma das primeiras grandes paradas de seu pontificado foi no Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, aqui no Rio de Janeiro quando tivemos a graça de recebê-lo por uma semana. Com um sorriso acolhedor e palavras cheias de esperança, Francisco conquistou os corações dos jovens, incentivando-os a serem “protagonistas da mudança” e a levarem o Evangelho a todos os cantos do mundo. Sua simplicidade e carisma marcaram essa visita histórica, deixando um legado inesquecível.

Durante seu pontificado, Francisco publicou quatro encíclicas que sintetizam seu pensamento e sua missão:

1. Lumen Fidei (2013) – “A Luz da Fé” foi uma encíclica iniciada por Bento XVI e finalizada por Francisco, ressaltando a importância da fé como guia para a vida cristã. Nela, Francisco sublinha que a fé não é apenas um sentimento, mas um compromisso concreto que transforma a vida do crente e o impele ao testemunho e à caridade.

2. Laudato Si’ (2015) – “Louvado Seja” trouxe uma visão inovadora sobre a ecologia integral, destacando a responsabilidade dos seres humanos na preservação do meio ambiente. Nesta encíclica, Francisco faz uma forte crítica ao consumismo desenfreado e à degradação ambiental, chamando a humanidade a uma conversão ecológica. O Papa denuncia o impacto das mudanças climáticas sobre os mais pobres e incentiva governos e indivíduos a adotarem práticas sustentáveis e justas.

3. Fratelli Tutti (2020) – “Todos Irmãos” enfatizou a fraternidade e a amizade social, promovendo o diálogo e a paz entre os povos. Inspirado no espírito de São Francisco de Assis, o Papa propõe um mundo onde as barreiras da indiferença sejam derrubadas, a solidariedade prevaleça e a política seja guiada pelo bem comum, não por interesses pessoais ou econômicos. A encíclica também condena o racismo, o populismo exacerbado e o individualismo que fragmenta as sociedades.

4. Dilexit Nos (2024) – “Ele nos amou” destacou a centralidade do Coração de Jesus como fonte de amor e missão para a Igreja e o mundo. Francisco convida os fiéis a redescobrirem a ternura da fé e o fervor missionário, enfatizando que o amor divino deve se traduzir em ações concretas de compaixão e justiça social. A encíclica reforça o papel da Igreja como uma instituição que acolhe, escuta e serve.

Além dessas contribuições teológicas, o Papa Francisco promoveu mudanças profundas na estrutura da Igreja. Entre suas principais reformas estão:

1. Reforma da Cúria Romana – Tornou a estrutura administrativa do Vaticano mais eficiente e acessível, promovendo uma descentralização e incentivando uma maior participação das conferências episcopais na tomada de decisões.

2. Transparência financeira – Implementou medidas rigorosas para combater a corrupção no Vaticano, reformando o Banco do Vaticano e estabelecendo novos mecanismos de controle financeiro. Essas ações fortaleceram a credibilidade da Igreja diante da sociedade.

3. Foco na evangelização – Criou um dicastério dedicado à evangelização, reforçando a missão central da Igreja de levar o Evangelho ao mundo. Com isso, impulsionou a atuação missionária e enfatizou a necessidade de uma Igreja que sai ao encontro das periferias existenciais.

4. Inclusão de mulheres em cargos de liderança – Nomeou mulheres para posições de alta relevância dentro da Cúria, como o caso da irmã Simona Brambilla, tornando-se a primeira mulher a liderar um organismo vaticano de grande importância.

5. Atualizações no Direito Canônico – Realizou modificações no Código de Direito Canônico para tornar a disciplina da Igreja mais justa e coerente com os desafios contemporâneos. Suas reformas buscaram equilibrar a tradição com a necessidade de respostas mais pastorais e humanas.

6. Simplificação dos rituais funerários papais – Em 2024, Francisco aprovou um novo protocolo para os funerais papais, eliminando elementos considerados excessivamente pomposos, como o uso de três caixões. Sua intenção era reforçar a ideia de uma Igreja despojada, focada na essência da fé e não em formalismos.

Agora, com sua partida, o Papa Francisco deixa saudades e lembranças inesquecíveis. Seu sorriso, sua coragem para enfrentar desafios e sua capacidade de unir corações permanecerão vivos na memória de milhões de pessoas. Ele foi um Papa que abraçou os marginalizados, que denunciou injustiças, que promoveu o diálogo inter-religioso e que desafiou o mundo a ser mais humano e solidário.

O mundo se despede de um Papa que, com gestos e palavras, trouxe esperança e amor a uma humanidade tantas vezes dividida. Seu legado transcende seu tempo e continuará a iluminar gerações futuras, inspirando a todos a viverem com fé, compaixão e compromisso com o bem comum. Seu pontificado não foi apenas um período na história da Igreja, mas um testemunho de que a fé pode transformar o mundo quando é vivida com autenticidade e serviço. Descanse em paz!