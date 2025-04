Em Singapura, quase mil fiéis receberão o Batismo na Vigília Pascal

Missa com o Papa Francisco no National Stadium em Singapura, em 12 de setembro de 2024. (AFP or licensors)

No país asiático visitado pelo Papa em setembro passado, a comunidade católica está em constante expansão. O cardeal Arcebispo William Goh sublinha como a adesão ao Credo da Igreja é, mais do que uma “mera” participação “intelectual”, a “prática efectiva” daquilo que ela professa

Vatican News

Serão precisamente 966 os fiéis adultos pertencentes à comunidade católica de Singapura que, na noite de Páscoa, receberão o Sacramento do Batismo. Cresce, portanto, o número de fiéis no país asiático visitado pelo Papa Francisco durante a Viagem Apostólica de setembro de 2024.

Os novos batismos são sempre um presente para a comunidade católica e um sinal de que "o Senhor trabalha nos corações, por caminhos misteriosos", como comprova a história de Queenie Ng, de 42 anos, que receberá o Batismo. Ela ouviu falar de Cristo pela primeira vez aos 20 anos e ocasionalmente frequentava várias igrejas protestantes. Mas "nunca tive uma íntima relação com Deus", confessa ela. Seis anos atrás, Queenie Ng deixou seu emprego em uma empresa e foi contratada pela Saint Joseph Dying Aid Association, uma organização que presta serviços funerários católicos.

Um serviço prestado não apenas por dinheiro

“Os católicos que conheci na Associação eram pessoas simples, humanas, sem pretensões”, contou ela à Agência Fides. “Fiquei muito tocada que eles não estavam ali apenas pelo dinheiro, e senti o desejo de ser como eles.” Aquelas pessoas faziam questão de acompanhar e adornar com dignidade aqueles que morreram no caminho para a vida eterna, "já que esta é muitas vezes a última lembrança que as pessoas têm dos seus entes queridos".

Depois de vários anos trabalhando com católicos e aprofundando gradualmente seu conhecimento da fé cristã, a Sra. Ng ingressou no programa "Rito de Iniciação Cristã para Adultos" na Igreja de Cristo Ressuscitado em Toa Payoh, Singapura, e agora está entre os 966 "escolhidos" que serão batizados na Noite de Páscoa de 2025 em Cingapura. Eles também serão acompanhados por 172 candidatos que estão iniciando o período do Catecumenato.

A caminho do Batismo

Os 966, entre jovens e adultos, participaram do "Rito da Eleição" durante a Quaresma. O rito marca uma etapa significativa no caminho daqueles que se preparam para o batismo. Como sinal de fidelidade, os catecúmenos inscrevem seus nomes em um livro que lista aqueles que foram "escolhidos" para receber os sacramentos da iniciação cristã (Batismo, Confirmação, Eucaristia) na Páscoa.

Adesão concreta à fé

O cardeal William Goh, arcebispo de Singapura, dirigiu aos catecúmenos uma reflexão sobre o Credo: "O Credo da Igreja, no qual se baseia a vida de fé e comunidade, deveria se tornar sua plena convicção pessoal." A fé, observou o cardeal, "é mais do que uma mera adesão intelectual a um conjunto de crenças; é a prática concreta daquilo em que se acredita. Se acreditas, confessarás que Jesus é o Senhor de toda a sua vida: do seu trabalho, da sua família, dos seus relacionamentos, da sua riqueza; ele é o Senhor de tudo. Assim, as pessoas entenderão que aquilo em que dizes acreditar é verdade, e elas também desejarão acreditar."

Estima-se que haja 395.000 católicos em Singapura, em uma população de aproximadamente 5,9 milhões.