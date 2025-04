Sinfonia da Misericórdia: ação de graças pelo pontificado de Francisco

Um apelo pela paz e pela misericórdia para o mundo – esse será o grande evento musical e religioso chamado Sinfonia da Misericórdia, que se realizará no dia 26 de abril, simultaneamente em Cracóvia, Roma e em cinco continentes. O Santo Padre abençoou os organizadores já em fevereiro. Agora, a Sinfonia será também um agradecimento pelo pontificado de Francisco. “Será uma Sinfonia para Ti, nosso querido Santo Padre Francisco!” – dizem os organizadores.

Tomasz Zielenkiewicz

“Neste ano do Jubileu da Esperança celebraremos um grande evento de esperança”: foi o que afirmou o Cardeal Tagle ao convidar todos a participar da Sinfonia da Misericórdia, que, acrescentou, será uma espécie de “peregrinação da esperança por meio da Divina Misericórdia”. Por sua vez, o cardeal Grzegorz Ryś, arcebispo metropolitano de Łódź, sublinhou que o evento fala a linguagem da cultura, da estética e da beleza. Agora, a Sinfonia será também um grande agradecimento pelo pontificado de Francisco.

Uma resposta ao apelo de Francisco

Jan Mrowca, empresário e filantropo polonês, que idealizou o evento, explicou: “A Sinfonia da Misericórdia é uma resposta ao apelo do Papa Francisco para rezar pela misericórdia e a paz no mundo”. Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, disse aos jovens para “levantar-se do sofá, calçar tênis ou calçados de montanha e ir pelo mundo, na sequela de Jesus”.

E esclareceu: “Esta resposta, forte e firme, ao que está acontecendo hoje, nasceu em Cracóvia, Polônia, diante do túmulo de Santa Faustina, onde rezaremos com confiança pela misericórdia de Deus e o dom da paz”.

Santa Faustina

Em 6 continentes

A Sinfonia, um grande espetáculo musical e de oração, de autoria do compositor polonês, Bartłomiej Gliniak, com base nas palavras de Santa Faustina Kowalska, será apresentada no dia 26 de abril, das 17h00 às 19h30, véspera da Festa da Divina Misericórdia. O concerto realizar-se-á perto do Santuário da Divina Misericórdia, em Cracóvia-Łagiewniki, onde São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco estiveram como peregrinos. Dali, os artistas se conectarão, ao vivo, com Roma e os Santuários da Misericórdia de outros 5 continentes: Brasil, Estados Unidos, Tanzânia, Filipinas e Austrália.

A Bênção de Francisco

O evento é organizado pela Fundação Terra Divina e pelo Instituto João Paulo II para o Diálogo Intercultural. Os organizadores encontraram-se com o Papa Francisco já em fevereiro e receberam a bênção assinada pelo Santo Padre. “Foi Francisco quem nos impulsionou. Toda a sua vida ele falou da Misericórdia. Francisco! Queremos Te agradecer por ter acendido nossos corações e por nos ensinar a praticar a Misericórdia” – dizem os organizadores.

Ponte telemática da paz

A Sinfonia será executada por duzentos artistas. Os espectadores do mundo inteiro poderão participar do evento através da TV e a Internet. Como os organizadores ressaltaram, a intenção da Sinfonia da Misericórdia será um grande apelo à misericórdia e à paz para o mundo, nestes tempos turbulentos.

Maiores informações disponíveis no site:

www.symphonyofmercy.com