Salesianos na Itália para renovar disposição de amar os jovens, afirma inspetor brasileiro

Salesianos do Brasil presentes no Capítulo Geral com o novo sucessor de Dom Bosco

Última semana do XXIX Capítulo Geral da Congregação Salesiana na Itália para consolidar o trabalho realizado nestes 50 dias e para renovar o compromisso com o futuro da Congregação. O Pe. Alexandre Luiz de Oliveira, inspetor provincial na Inspetoria Salesiana Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo, comentou a mensagem do Papa Francisco enviada ao reitor-mor Pe. Fabio Attard e os membros capitulares, confirmando "renovar a disposição de amar os jovens e de servi-los".

Andressa Collet - Vatican News

A semana é de conclusão do XXIX Capítulo Geral da Congregação Salesiana que termina no próximo sábado (12/04), no coração da obra salesiana, no complexo de Valdocco, na cidade italiana de Turim. O último dia de trabalho capitular é nesta terça-feira (08/04) com dois momentos distintos: as votações finais, incluindo aquela definitiva do texto capitular, e a avaliação da experiência destes 50 dias de intensas atividades, com sugestões que podem ser oferecidas ao Pe. Fabio Attard, o novo reitor-mor da Sociedade de São Francisco de Sales, eleito no Capítulo Geral, e que chegou a ser saudado pelo Papa Francisco em mensagem divulgada nesta segunda-feira (07/04).

O Pe. Alexandre Luiz de Oliveira, inspetor provincial na Inspetoria Salesiana Nossa Senhora Auxiliadora de São Paulo, veio à Itália para participar do encontro que oferece a oportunidade de refletir profundamente sobre a missão. O salesiano brasileiro de Dom Bosco recordou com o Vatican News a mensagem do Pontífice divulgada por ocasião do Capítulo Geral:

"O Papa Francisco agradece o dom da vocação salesiana na vida da Igreja, encoraja os salesianos a perseverarem no caminho de entrega de suas vidas por amor a Deus e para a salvação da juventude, à imitação de São João Bosco."

A referência é ao tema do Capítulo Geral, “Salesianos apaixonados por Jesus Cristo e entregues aos jovens”, que o Papa descreveu como um "belo programa", encorajando a "se deixar envolver totalmente pelo amor do Senhor e servir aos outros sem guardar nada para si, como fez o Fundador de vocês em seu tempo. Embora hoje, em comparação com aquela época, os desafios a serem enfrentados tenham mudado um pouco, a fé e o entusiasmo permanecem os mesmos, enriquecidos com novos dons, como aquele da interculturalidade". Francisco finalizou a mensagem agradecendo "pelo bem que fazem em todo o mundo", com salesianos espalhados nos cinco continentes, e encorajando "a continuar com perseverança". E o Pe. Alexandre acrescentou:

"O Papa Francisco, na mensagem enviada ao reitor-mor e aos capitulares, pede orações por ele, o que nós, salesianos de Dom Bosco, filhos espirituais do santo pai dos jovens, fazemos com grande alegria por conta de nossa afetuosa adesão ao ministério petrino."

O Pe. Alexandre em frente à casa de infância de Dom Bosco

A conclusão do Capítulo Geral

O Capítulo Geral percorreu, assim, um caminho de reflexão de temas relacionados à missão salesiana, como a importância da educação e o desafio de transmitir a mensagem cristã em um mundo hiperconectado e complexo. O Pe. Alexandre descreveu os três grupos temáticos de aprofundamento:

"A identidade salesiana: o retorno à pessoa de Dom Bosco, as origens de nossa vocação salesiana, os pátios do primeiro oratório, o sistema preventivo de Dom Bosco, razão, religião e carinho-ternura-afeto. O segundo núcleo temático, a missão salesiana compartilhada com os leigos e leigas: a grande Família Salesiana, homens e mulheres, consagrados e consagradas, leigos e leigas a serviço da educação da juventude, nos novos pátios, nas novas fronteiras juvenis. E o terceiro núcleo temático, este conservado a experiência capitular para uma profética e corajosa renovação da organização na estrutura da vida religiosa salesiana. Assim, percorrendo esses três núcleos temáticos, trabalhamos estes 60 dias de Capítulo Geral."

O encerramento do Capítulo Geral em Roma

Nesta quarta-feira (09/04), após uma celebração eucarística presidida pelo reitor-mor emérito, cardeal Ángel Fernández Artime, "que agora ofere à Igreja universal" o seu serviço, como recordou o Papa em mensagem, os capitulares se preparam para se transferir a Roma. Os últimos dias de Capítulo Geral, assim, serão vividos na capital italiana com peregrinação e passagem pela Porta Santa, visita a locais jubilares e àqueles associados a Dom Bosco, além de uma celebração eucarística de encerramento no sábado (12/04) com o reitor-mor, Padre Fabio Attard, na Basílica do Sagrado Coração de Roma.

"Neste ano particular da vida salesiana em que celebramos os 150 anos da primeira expedição missionária enviada por São João Bosco às terras da Patagônia, na Argentina, renovamos a nossa disposição de amar os jovens, de servi-los, de encontrar nos jovens o nosso lugar teológico. E, como Igreja que somos, ancorados na esperança de um ano jubilar santo, peregrinos de esperança, ancorados nesta esperança que não decepciona, caminhando lado a lado com jovens, missão da nossa vida."