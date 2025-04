Rio Grande do Sul imaugura complexo de Cristo Protetor em Encantado

A imagem e monumento do Cristo Protetor agora é a maior do país, pois possui 43,5 metros de altura. Desde 2022, quando aberto para visitação, já recebeu mais de 300 mil visitantes. O complexo conta com Capela de vidro, Fonte dos Apóstolos, Caminho dos Salmos, Velário, Mirante da Cidade, Pias de Água Benta, Oliveira Centenária, Monte das Oliveiras e elevador que leva ao coração do Cristo.

Pe. Gerson Schmidt e Rosibel Fagundes*

Foi inaugurado em 06 de abril, no topo do Morro das Antenas, em Encantado, no Vale do Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, o Complexo Cristo Protetor. O monumento inaugurado no Vale possui 43,5 metros de altura total, ou seja, maior que o monumento histórico e turístico do Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura, que é mundialmente conhecido como “Cristo Redentor”. A programação, que teve início no sábado, dia 5, e se encerrou no domingo, dia 6, contou com celebrações religiosas, atrações culturais e momentos de oração e reflexão. O evento marcou um momento histórico para o turismo religioso e o fortalecimento da espiritualidade no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul.

A cerimônia oficial, realizada no domingo, contou com uma missa celebrada ao ar livre, em frente ao monumento, presidida pelo cardeal Dom Silvano Maria Tomasi, Delegado Especial dos Cavaleiros de Malta e representante do Papa Francisco, e pelo cardeal Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do CELAM (Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho) e Arcebispo de Porto Alegre. Na celebração de abertura, Dom Jaime afirmou que o “monumento, expressão da vida de fé da comunidade local de Encantado, desperta admiração. O coração do Cristo aponta para a dignidade de corações benignos, generosos, solidários, misericordiosos. É um coração aberto! Um coração aberto se doa, acolhe, escuta, se deixa encontrar! Ele é sinal de esperança!”. E completou: “Do vale, lá de baixo, o olhar o alcança. Ele se ergue sobre a cidade, sobre as montanhas de Encantado”. O Cardeal Dom Jaime ainda expressou, num comentário homilético: “Contemplando esta imagem do Cristo de braços abertos e coração exposto, nos é recordado o modo de ser do Senhor! Cristo Jesus muda tudo! Seu testemunho e seu Evangelho são proteção contra toda forma de exploração, autossuficiência, auto referencialidade, prepotência, egoísmo, fundamentalismo, arrogância... Ele é nossa esperança! Contemplando a imagem, somos convidados a cultivar entre nós o modo de ser de Jesus, fazendo próprios os sentimos d’Ele! Educar os corações para este modo de ser é o desafio de toda a sociedade que reconhece e acolhe Jesus como Senhor e Mestre. É o desafio de nossas famílias e escolas. É o desafio que assumimos aqui, hoje, como sociedade gaúcha: fazer nosso o modo de ser Jesus!”

Foto: Redes sociais oficiais do Cristo Protetor

Durante a cerimônia, foi lida uma mensagem enviada pelo Papa Francisco: “Esta majestosa obra, fruto da fé e da devoção de tantas pessoas, tornou-se, desde a sua construção, em meio aos desafios da pandemia, um sinal eloquente do acolhimento e da esperança deste povo, inspirando nos milhares de peregrinos provenientes do mundo inteiro sentimentos de resiliência e de renovação, especialmente nos momentos de maior dificuldade, como nas recentes catástrofes naturais que atingiram esta região”, afirmou o Pontífice. O Vale do Alto Taquari, que em maio de 2024, era atingido por enchentes e catástrofe ecológica jamais vista, atingindo de maneira avassaladora cidades de Encantado, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul e outras centenas do Estado do Sul do país. Agora esse vale vislumbra um novo horizonte de fé e esperança. A imagem encantadora de Cristo Protetor, nesse Ano Jubilar da Esperança, traz uma nova panorâmica de vida e luz à região atingida pelas águas impetuosas e impiedosas.

No sábado, dia 5, foi celebrada a Missa com Bênção dos Doadores, presidida por Dom Itacir Brassiani, bispo ordinário da Diocese de Santa Cruz do Sul, do qual a imagem do Cristo Protetor está situada. Também estiveram presentes: Dom Aloísio Alberto Dilli, bispo emérito da mesma diocese; Dom Paulo de Conto, bispo emérito de Montenegro; e pelo pároco da Paróquia São Pedro de Encantado e capelão do Cristo Protetor, Pe. Genoir Pieta. Todos também participaram da celebração na tarde de domingo. Entre as diversas autoridades civis, religiosas, lideranças comunitárias, doadores e voluntários, também estiveram presentes o bispo boliviano Dom Fernando Bascopé Muller e o bispo alemão Dom Carlos Stetter, bispo emérito de San Ignacio de Velasco, ambos residentes na Bolívia.

Dom Itacir destacou que “o Monumento Cristo Protetor é uma iniciativa privada, civil, do povo de Encantado e do Vale do Taquari. Mas, sendo uma imagem de Cristo, tem uma profunda ressonância religiosa para a piedade popular. Não é apenas um monumento turístico, mas também possui força para recordar a centralidade da fé na vida do povo dessa região. E a imagem de Cristo Protetor, é claro, nos remete à presença de Cristo como aquele que acolhe, protege, perdoa e defende a pessoa humana. Mas é também protetor de todas as formas de vida, de toda a natureza. Além disso, nos recorda que Deus não é aquele que castiga, mas aquele que protege e que, em Jesus Cristo, está de braços e coração abertos para acolher a todos”.

A imagem e monumento do Cristo Protetor agora é a maior do país, pois possui 43,5 metros de altura. Desde 2022, quando aberto para visitação, já recebeu mais de 300 mil visitantes. O complexo conta com Capela de vidro, Fonte dos Apóstolos, Caminho dos Salmos, Velário, Mirante da Cidade, Pias de Água Benta, Oliveira Centenária, Monte das Oliveiras e elevador que leva ao coração do Cristo. Além disso, há praça de alimentação e estacionamento para os visitantes e fiéis. A construção foi financiada pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE) e teve início em 2019. O escultor cearense Genésio Moura, conhecido como “Ceará”, reconhecido nacionalmente por suas estátuas de Cristo, iniciou a obra, que mais tarde, por motivos de saúde, foi assumida por seu filho, Markus Moura, também escultor.

*Pe. Gerson Schmidt – Jornalista e Colaborador do Vaticannews

Rosibel Fagundes – Assessoria de comunicação da Dicoese de Santa Cruz do Sul-RS

Imagens: Redes sociais oficiais do Cristo Protetor

@cristoprotetor.oficial