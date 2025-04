Com o tema "Migração, Refúgio e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Jubileu da Esperança", a Rede CLAMOR Brasil realizou sua Assembleia Nacional nos dias 10 e 11 de abril, no Centro Cultural de Brasília (CCB). O encontro reuniu representantes de 19 instituições eclesiais de diferentes regiões do país, em um espaço de escuta, partilha e construção coletiva.

Alan Matheus Gloss - Secretário Executivo da Rede CLAMOR Brasil

A abertura da assembleia da Rede CLAMOR Brasil foi marcada pela apresentação das instituições participantes e por uma roda de conversa sobre "A realidade migratória no Jubileu da Esperança", conduzida pelo Pe. Alfredinho, missionário scalabriniano, e pela professora Dra. Márcia de Oliveira, especialista em migrações. O diálogo aprofundou os dados, desafios e perspectivas da atuação social e pastoral da Igreja junto às populações migrantes, refugiadas e vítimas do tráfico de pessoas no Brasil.

Encerrando o primeiro dia, os participantes celebraram a Eucaristia presidida por Dom Algacir Munhak, Bispo Referencial da Rede CLAMOR Brasil. A celebração foi seguida por um jantar cultural, promovendo a fraternidade e o espírito de comunhão entre os presentes.

Na manhã do dia 11, as discussões se voltaram para os horizontes e perspectivas da Rede nos próximos anos. Por meio de trabalhos em grupo, foram elaboradas propostas e encaminhamentos, culminando na composição da nova Equipe Animadora da Rede CLAMOR Brasil para o quadriênio 2025–2029. Foram indicadas as seguintes instituições: a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), o Setor de Mobilidade Humana da CNBB, as Congregações dos Padres e Irmãs Scalabrinianas, a Congregação das Irmãs Palotinas, a Rede Franciscana para Migrantes e a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Também foram instituídas duas comissões nacionais: uma dedicada ao enfrentamento ao tráfico de pessoas e outra à incidência política e pastoral.

Rede CLAMOR Brasil reflete sobre migração, refúgio e tráfico de pessoas

A Assembleia foi encerrada com a Celebração da Santa Missa presidida por Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em sua homilia, Dom Ricardo sublinhou a importância do trabalho desenvolvido pela Rede CLAMOR:

“A Rede CLAMOR é a presença e a referência da Igreja no Brasil frente ao trabalho com migrantes, refugiados e no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse trabalho não apenas denuncia as estruturas do pecado, mas acolhe, olha cada pessoa com a dignidade de filho e filha de Deus. Obrigado pela coragem, pelo coração generoso. Obrigado por estarem em lugares onde, muitas vezes, ninguém mais estaria. Sejam sempre presença amorosa e terna.”

Celebração

A Rede CLAMOR, criada em 2017 pelo Departamento de Justiça e Solidariedade do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (CELAM), formou sua coordenação nacional no Brasil em 2020. Atualmente, é composta por 23 instituições eclesiais comprometidas com a acolhida, proteção e promoção de migrantes, refugiados e vítimas do tráfico de pessoas. Sua missão é promover uma ação pastoral articulada, solidária e sinodal, em sintonia com o apelo do Papa Francisco:

“Os fluxos migratórios contemporâneos são o maior movimento de pessoas, se não de povos, de todos os tempos. Diante deste cenário complexo, sinto que devo manifestar uma preocupação particular pela natureza forçada de muitos fluxos migratórios contemporâneos (...). A nossa resposta comum poderia articular-se em torno de quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar.”

