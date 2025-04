Ramos, sinal da esperança que passa pela Paixão e Cruz

O Domingo de Ramos e da Paixão inicia a Semana Maior da Liturgia, constituindo um grandioso portal que mostra e apresenta intensamente o drama da salvação da humanidade que terá seu ápice no Tríduo Pascal.

Dom Roberto Francisco Ferrreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

O Domingo de Ramos e da Paixão nos leva a vivenciar um contraste e um paradoxo profundo e radical, nossa alegria conduzida pela esperança decorrentes de seguir acompanhar a Cristo se encontram com a Cruz, que integra e dá sentido a redenção. Nem todos naquele dia e hoje mesmo entendem este dia marcado pelo sinal de contradição que configura Cristo e sua missão libertadora. Certamente que nos ajuda muito a avaliar nosso discipulado e a autenticidade de nosso seguimento.

Os apelos de uma sociedade individualista voltada para o consumo e a adrenalina do fruir e do possuir, podem nos levar a um cristianismo light de compensações e devoções externas que não nos colocam na trilha do Reino e não possibilitam o renascer esplendoroso da Páscoa. Neste domingo deveríamos espelhar-nos nos jovens hebreus, com seus cantos esperançosos que identificam e louvam a Jesus, como a razão do seu viver e a promessa de cumprimento dos sonhos do Pai.

Domingo da fraternidade que acalenta compromissos e projetos este ano 2025, de unirmo-nos na Paixão de Cristo a tantas pessoas crucificadas em razão do sofrimento causado pela crise climática, vítimas de enchentes, desastres ecológicos, refugiados climáticos, nativos que ficam sem alimentação pela contaminação dos seus rios e as queimadas das florestas. Situações de vulnerabilidade e destruição que levam a toda a humanidade a repensar os rumos e o futuro da sua habitação na Terra. Porém é necessário afirmá-lo com decisão e convicção, a Cruz da Paixão não é fracasso e muito menos esquecimento, ao contrário revela a mais clara manifestação da misericórdia divina e da sua infinita compaixão por cada um de nós e por cada criatura do planeta.

Cristo abre com sua paixão fiel e amorosa caminhos de esperança verdadeira e como a âncora aos pés da cruz jubilar, fortalece e impulsiona dando peso e firmeza a nossa missão de anunciá-lo e testemunhá-lo até o fim, entregando-nos por inteiro para juntos com Ele trazer vida em abundância, construindo um Céu e uma Terra nova onde habite a justiça. Que a Cruz de Cristo seja sempre nossa luz e nossa esperança!