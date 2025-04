Quinta-feira Santa: Missa Crismal, dos Santos Óleos e da Unidade

Na “Missa do Crisma” ou “Missa Crismal”, prelúdio do Tríduo Pascal, se abençoam o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada “Missa dos santos óleos”. Em entrevista concedida à Rádio Vaticano - Vatican News, o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes - SP, dom Pedro Luiz Stringhini, nos fala sobre o significado e importância desta celebração

Ouça na íntegra e compartilhe

Raimundo de Lima - Vatican News

Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor – ocasião em que celebramos os mistérios da Paixão, morte e Ressurreição de nosso Salvador –, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do Mistério pascal de Cristo.

Prelúdio do Tríduo Pascal

Neste Dia santo, nas “Igrejas Catedrais”, pela manhã, temos a “Missa do Crisma” ou “Missa Crismal”, prelúdio do Tríduo Pascal – o qual se inicia propriamente com a Missa vespertina da ceia do Senhor. Na “Missa do Crisma” se abençoam o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada “Missa dos santos óleos”.

Valorização dos sacramentos na vida da Igreja

Renovam-se nela as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada “Missa da Unidade, “expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja”, como nos explica o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes – SP, dom Pedro Luiz Stringhini, que nos fala sobre o significado e importância desta celebração (ouça na íntegra clicando acima).