Proteção contra os Abusos no Regional Norte 1

O Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte 1), tem uma causa permanente em suas Diretrizes para a Ação Evangelizadora: enfrentar o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma urgência que tem dado passos concretos que ajudam a avançar no caminho percorrido pelo Regional e pelas nove igrejas locais que o compõem.

Capacitação para uma ação efetiva

Nesse caminho, o encontro da Comissão Ampliada para a Proteção de Crianças, Adolescentes e Adultos Vulneráveis do Regional Norte1, realizado em Manaus de 4 a 6 de abril de 2025, é um momento de grande importância. É um espaço de formação, mas também é um momento de compartilhar os passos que estão sendo dados como Regional Norte 1 e como igrejas locais. Ele busca fornecer o conhecimento e as habilidades necessárias para agir com eficácia e sensibilidade na prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis.

É nessa perspectiva que se enquadram as palavras do Papa Francisco, insistindo que “cuidar é compartilhar paixão eclesial e competências com o compromisso de formar o maior número possível de agentes pastorais. Desta forma promove-se uma verdadeira mudança cultural que coloca os mais pequenos e mais vulneráveis no centro da Igreja e da sociedade”.

Trata-se de cuidar

É um trabalho comum, que diante das dificuldades enfrentadas na região amazônica, também pela Igreja, é uma forma de “nós, como Igreja, ajudar”, segundo o arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte 1, cardeal Leonardo Ulrich Steiner. Em sua opinião, trata-se de “uma verdadeira pastoral, porque se trata do cuidado”, mostrando o grande esforço dos bispos das nove igrejas locais, já que “nós queremos como Igreja trabalhar juntos.”

Um encontro para “aprender para podermos ser uma Igreja que cuida, uma Igreja que esteja presente, uma Igreja que sabe consolar”, nas palavras do cardeal Steiner. É por isso que "todos nós queremos aprender como podemos servir melhor. Um serviço que é evangelizador, porque é um serviço de escuta, é um serviço de cura“, que está gradualmente entrando na vida das comunidades, mostrando que estamos diante de ”uma iniciativa da Igreja Regional para o cuidado", a fim de poder servir melhor.

Reconhecendo a seriedade do abuso

É um caminho que está tomando forma de diferentes maneiras nas igrejas locais, com formação em diferentes níveis, algo que ajuda a perceber a seriedade dessa questão e dessa prática de confrontar o abuso e a exploração de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. Isso ajuda a aprender novos conceitos, daí a importância do “Decreto, Regulamentos e Manual para a Proteção de Crianças, Adolescentes e Adultos Vulneráveis”, elaborado pelo Regional Norte 1, um norte, não apenas para a Igreja Católica, mas também para a sociedade trabalhar na linha da prevenção.

As igrejas locais estão ajudando as pessoas a conhecê-lo, dando esperança de que a Igreja está preocupada e interessada na prevenção, que a Igreja está aprendendo a avançar em uma cultura de proteção, algo que implica uma conscientização, uma conversão, que leva à promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Neste ano jubilar, o bispo auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, vê esse trabalho como um mosaico de esperança, que se manifesta no fato de encontrar pessoas disponíveis para assumir essa causa e fazer com que a cultura do cuidado passe do desejo e do sonho à realização.

Participantes do encontro

Otimização das ações

Nessa comissão, nas palavras do bispo auxiliar de Manaus, “nossa visão deve ser de grande sensibilidade para ajudar a identificar quem já está fazendo, quem já está cuidando, para otimizar essas ações, para ajudar a dar a elas uma forma mais organizada”. Daí a importância do fato de todas as igrejas locais já terem criado essa comissão, que está ajudando na análise dos casos de abuso, mas, acima de tudo, está garantindo que eles sejam analisados, que os casos sejam estudados e que uma resposta seja dada às pessoas.

É um trabalho de muitas mãos, com a participação dos bispos do Regional e de muitas outras pessoas, seguindo a metodologia sinodal de escutar, participar, construir, revisar, colocar-se humildemente em um processo que não está concluído, mas que já está dando frutos, permitindo que se avance nessa dinâmica de cuidado com a vida, de cuidado com os mais vulneráveis, segundo o auxiliar de Manaus. Tudo com vistas a garantir que “nenhum caso relatado ou caso de suposto abuso caia no vazio, que não haja resposta, que não haja espaço para escutar”, concluiu dom Hudson Ribeiro.