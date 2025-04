Religiosas do Malawi levam energia solar e esperança a milhares de pessoas

A energia solar leva luz e esperança a milhares de famílias sem eletricidade nas zonas rurais do Malawi. A Irmã Bernadette Mnyenyembe, da Congregação do Santo Rosário, descreve a iniciativa que deu o benefício da energia elétrica e melhores condições de vida a mais de 9 mil famílias.

Ir. Jecinter Antoinette Okoth

À medida que o sol se põe na zona rural do Malawi, a escuridão já não marca o fim do dia para milhares de famílias. Graças à iniciativa de mudança de vida das Irmãs do Santo Rosário, a iluminação à base de energia solar está iluminando as famílias e dando às comunidades nova esperança e oportunidades.

Iluminar a vida

«A luz solar melhorou significativamente a vida quotidiana de mais de 9 mil famílias no Malawi, especialmente em áreas sem acesso à eletricidade», disse a Irmã Bernadette Mnyenyembe, superiora geral das Irmãs da Congregação do Santo Rosário (MSHR). Ela coordena um grupo de religiosas que trabalham com comunidades marginalizadas para fornecer soluções solares sustentáveis.

No centro da iniciativa está um grupo de 15 irmãs dedicadas que demonstram que o serviço, a fé e a inovação podem transformar vidas. Inspiradas pela sua missão de aliviar a pobreza, oferecem orientação espiritual e soluções práticas para interromper o ciclo de dificuldades.

Família que ganhou luz solar utiliza para deixar a loja aberta após às 18h, quando escurece

As religiosas colaboram com a Watts of Love, uma organização sem fins lucrativos que utiliza um modelo comprovado e adaptável para permitir que as pessoas saiam da escuridão literal da pobreza. A organização fornece luzes alimentadas a energia solar, oferecendo às comunidades uma alternativa mais segura, mais limpa e mais barata às fontes de iluminação tradicionais.

Responsabilizar as comunidades

De acordo com a Ir. Mnyenyembe, Watts of Love envolve religiosas no seu programa para chegar às zonas mais remotas do país e aos mais vulneráveis, uma vez que as religiosas já prestam serviços na base. «Como congregação, o nosso carisma é proclamar o reino de Deus no amor», explicou ela: «por isso, não o podemos proclamar sem ouvir e responder às necessidades espirituais e humanas das pessoas que nos rodeiam. Temos de educar, pregar, prestar serviços de saúde e ajudar os pobres através de serviços sociais».

Quem se beneficia com luz solar, poupa para comprar bombas de água para irrigação. Agora já pode plantar milho quase três vezes ao ano

À medida que milhares de famílias recebem luz solar, o efeito de cadeia é óbvio: noites mais brilhantes levam a futuros mais brilhantes. Num país onde o acesso à eletricidade continua difícil, estas soluções simples, mas poderosas, provam que um pouco de luz pode fazer muito para transformar vidas.

«Vejo que Deus envia a Watt of Love para servir os pobres e os que sofrem», disse a Irmã Mnyenyembe. «A organização não só distribui as luzes, como também permite que as pessoas utilizem o dinheiro poupado na compra de pilhas, velas ou parafina para iniciarem negócios ou outras atividades que melhorem a sua vida».

Ela salientou que os destinatários das lâmpadas solares estão conhecendo a visão da Watts of Love pela primeira vez, o que os motiva a utilizar as luzes de forma eficaz. «Vejo realmente a importância da educação para mudar as mentalidades e permitir que as pessoas façam as coisas de forma diferente», acrescentou.

A fé em ação

Esta iniciativa tornou-se uma ponte entre a fé e a ação para as irmãs, cuja missão está profundamente enraizada no serviço aos pobres e marginalizados. Mais do que oferecer apoio material, reformulou as perspectivas, realçando o respeito, a dignidade e o amor sem limites de Jesus por todos.

«Este programa ajudou-nos a transformar a nossa fé em ação», disse a Ir. Mnyenyembe ao Vatican News. «Na maioria dos casos, não temos objetos materiais para dar, mas este programa permitiu-nos fazê-lo. Ao servir os pobres, testemunhamos o amor de Jesus por todos, reunindo o Seu rebanho sem discriminação e tratando cada pessoa com respeito, como um filho de Deus».

Tendo-se comprometido com Watts of Love desde 2024, a Ir. Mnyenyembe salientou que as luzes solares melhoraram significativamente a vida quotidiana das pessoas no Malawi. «Os alunos podem estudar à noite e fazer os trabalhos de casa sem depender de lâmpadas de parafina nocivas, tochas ou velas caras. Uma melhor iluminação contribuiu para a concentração e os resultados da aprendizagem». Além disso, referiu, as poupanças que as pessoas acumulam todas as semanas ou todos os meses, podem investi-las na agricultura ou nas empresas, ajudando a estimular as economias locais.

À medida que o projeto continua a expandir-se, a Ir. Mnyenyembe espera que o seu impacto inspire esperança e permita que mais pessoas se libertem da dependência e entrem num futuro em que possam prosperar por si próprias.