Alemanha: fortalecer a dignidade dos refugiados com consultoria e orientação

Difundir o espírito dos ensinamentos de Cristo, especialmente nos ambientes desfavorecidos: eis uma das tarefas centrais das Irmãs Servas de Jesus na Eucaristia. Trata-se de um âmbito muito amplo que desafia constantemente a reconhecer os sinais dos tempos e, às vezes, até a olhar para novas áreas de responsabilidade. Como aconteceu na Alemanha, já a partir de 2015.

Vatican News

Na medida em que o receio da alienação aumentava em muitos lugares, as Irmãs Servas de Jesus na Eucaristia decidiram empregar o seu carisma em favor dos refugiados: as numerosas desvantagens que enfrentam são evidentes: um futuro incerto, o medo, a rejeição, exigências excessivas, o peso das proibições de trabalho, uma educação deficiente, a separação, os traumas, a língua, as incompreensões culturais e a aparente arbitrariedade. Cada ponto separadamente seria suficiente para abalar uma autoconfiança saudável. Alguns caem no desespero, sobretudo quando é negado o direito de permanecer, e torna-se iminente a decisão da expulsão para um país que, para eles, está associado à morte.

A consultoria prestada aos refugiados

São pessoas que recorrem, então, a figuras como Irmã Sandra. «Há muitos lugares onde fazer perguntas simples. Mas quando é realmente difícil, então peço que as pessoas recorram a ti!», disse-lhe certa vez uma mãe cuja data de expatriação estava fixada e, no final, ela conseguiu permanecer. «Quando ninguém pode te ajudar, precisas de Alá. E Ele está contigo!», afirmou um refugiado muçulmano que temia muito pela sua família.

Todos esperam uma solução para os becos sem saída. O caminho esperado nem sempre existe. Mas ainda que a situação não pode mudar ser mudada, aqueles que procuram aconselhamento saem da sala encorajados e cheios de gratidão. Sabem que a situação foi acolhida e agora está nas mãos de Deus.

A esperança em meio aos refugiados

A Irmã Sandra é uma “peregrina da esperança”. Nessas situações, num certo sentido, ela percorre o caminho do medo para fortalecer e iluminar aqueles que lhe pedem conselhos, para mudar a perspectiva e para os ajudar a serem capazes de agir através de uma compreensão mais profunda da própria situação. Isso requer abertura a outras culturas e a diferentes modos de pensar, conhecimentos jurídicos sólidos e uma boa compreensão das responsabilidades oficiais. Além disso, com grande sensibilidade, é possível fazer a mediação entre o mundo dos refugiados, a realidade geral alemã e os requisitos burocráticos. Às vezes o Espírito Santo é o melhor intérprete!

Trata-se de uma compreensão internacional inspirada no exemplo do Beato Georg Matulaitis, fundador das Irmãs Servas de Jesus na Eucaristia: as suas iniciativas de ajuda na Europa oriental devastada pela guerra, no início do século XX, destinavam-se sempre a todos os necessitados, independentemente da origem. Sempre apreciou a unidade dos povos na sua diversidade e valorizou todas as línguas e tradições da sua diocese. Desse modo, contribuiu em grande medida para dar início a caminhos de paz e reconciliação.

Quem encontra compreensão, não cai no ódio

Com a sua contribuição em favor dos refugiados, a Irmã Sandra espera debilitar o terreno fértil da cultura da violência e do ódio: quem encontra a compreensão, não cai no ódio. Quem experimenta o bem, está pronto a praticar o bem. Quem vê o futuro, consegue viver. O caminho do perdão e da reconciliação é importante, e também esse aspecto é apresentado várias vezes nos encontros de orientação.

Há um grande desejo de estar perto de Deus. Na Alemanha, muitas vezes parece que Ele está distante, como disse um refugiado: «pois os alemães nunca falam d’Ele». Por isso, é ainda mais importante que Deus se torne tangível em Jesus Cristo, inclusive nas pessoas que o recebem diariamente na Eucaristia. Assim, os encontros de aconselhamento com a Irmã Sandra terminam sempre com a pergunta sobre a origem da esperança acabada de receber.

Ao ver as representações das sete obras de misericórdia pintadas no escritório, um devoto muçulmano, preocupado com a sua segurança, confessou: «esta é a jihad, a guerra santa que Deus deseja. Dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes, enterrar os mortos...». A Irmã Sandra nunca tinha olhado para estas imagens nessa ótica. Antes do encontro de orientação, estava um pouco tensa quanto ao que esperar, se o Estado tivesse reservas em relação a essa pessoa, tão grata e fidedigna. Depois, ficou muito feliz com a dádiva da confiança e da capacidade de se aproximar e ouvir o outro sem medo, em vez de construir muros. É assim que a paz entra no mundo. Esse serviço das Irmãs Servas de Jesus na Eucaristia é uma contribuição para a missão da Igreja de ir às margens da sociedade e propagar a luz da fé.

O trabalho realizado em prol dos refugiados

O centro de orientação encontra-se na Associação da Caritas da cidade e do distrito de Hof e é financiado pelo Ministério do Interior da Baviera e pelos fundos da própria Caritas. Devido às medidas de austeridade do governo, os locais desse tipo estão em risco em todos os âmbitos do sistema de assistência social alemão. Isso abre a porta a demasiadas pessoas em situações de emergência e ao consequente mal-estar social.

O futuro está nas mãos de Deus e podemos participar na sua obra. Como Irmãs Servas de Jesus na Eucaristia, a sua mão conduz onde quer que o seu sacrifício esteja presente e faz com que a desagregação encontre uma nova unidade. Essa é a Eucaristia viva, que começa com a celebração litúrgica da Eucaristia e permeia toda a vida, independentemente do lugar onde se trabalha.

