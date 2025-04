Portugal de luto pelo falecimento do Papa Francisco

Portugal decretou três dias de luto nacional. O presidente Marcelo descreveu o pontífice como um amigo intenso de Portugal e a Conferência Episcopal Portuguesa reagiu com profunda consternação.

Rui Saraiva – Portugal

O Governo de Portugal decretou três dias de luto nacional pelo falecimento do Papa Francisco. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro afirmou que o Papa é uma fonte de inspiração espiritual e humana, “e um defensor intransigente dos valores da paz, da igualdade, da justiça e de uma Igreja para todos, todos, todos”, informa a Agência Ecclesia.

Luís Montenegro destacou o “gesto profundamente generoso e revelador da coragem e entrega sem limites que caracterizavam” Francisco, ao estar presente, no domingo de Páscoa, na bênção Urbi et Orbi na Praça de São Pedro.

“Um líder espiritual autêntico, ecuménico, e comprometido com os desafios do mundo contemporâneo”, disse o responsável político português.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou nesta segunda-feira, 21 de abril, uma homenagem ao Papa Francisco. Numa curta declaração aos portugueses, Marcelo descreveu o pontífice como um amigo intenso de Portugal e uma das mais corajosas vozes espirituais dos últimos anos, informa a Rádio Renascença.

Sublinhou especialmente as duas visitas de Francisco a Portugal para o centenário das Aparições em Fátima no ano 2017 e em 2023 para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa reagiu com profunda consternação através de um comunicado, afirmando que Francisco ensinou “a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados”.

“Com imensa gratidão pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, entregamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino”, sublinham os bispos portugueses em comunicado.

Oiça aqui as reações à morte do Papa Francisco em Portugal