Pontifício Colégio Pio Brasileiro celebra 91 anos de incentivo à formação permanente

Nesta quinta-feira, 03 de abril, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro completou 91 anos de história, marcados por uma trajetória de dedicação à formação intelectual, espiritual e pastoral de presbíteros brasileiros e cabo-verdianos.

Padre Robson Caramano – Pio Brasileiro

A data foi celebrada com uma Santa Missa presidida pelo Pe. Antonio Marcos Depizzoli, Diretor de Estudos, e concelebrada pelo Reitor, Pe. Valdir Cândido de Morais, pelo Diretor Espiritual, Dom Armando Bucciol, pelo Côn. Leandro Câmara, representante dos padres residentes, e pelo Pe. Emerson Lipinski, que também comemorou seus 20 anos de ordenação presbiteral, somaram-se a esta concelebração todos os padres residentes no Pontifício Colégio.

Pontifício Colégio Pio Brasileiro celebra 91 anos (2025.04.04 PONTIFICO PIO BRASILEIRO)

Homilia destaca legado de formação e gratidão

Em sua homilia, o Pe. Depizzoli destacou a importância do Pio Brasileiro na formação de sacerdotes que contribuem para a Igreja no Brasil. Ele relembrou sua própria conexão com o Colégio desde os tempos de seminário, ressaltando como os padres formados em Roma levaram conhecimento e experiência às Dioceses brasileiras.

"O Pio participou da minha formação inicial e continua presente no meu percurso de formação permanente. Todos nós temos algo a partilhar, reconhecendo o quanto há de Pio na nossa realidade pessoal e eclesial", afirmou.

Em sintonia com o tempo quaresmal, ele exortou os presentes a viverem a conversão como alegria na missão, seguindo o exemplo de Moisés e do Salmista, e a serem testemunhas de Cristo no mundo. A celebração foi também um momento de ação de graças pela fidelidade de Deus ao longo dos 91 anos do Colégio e pela vida sacerdotal do Pe. Lipinski.

Gratidão e compromisso com a formação integral

No final da celebração, o Côn. Leandro Câmara, representante dos padres residentes, proferiu um discurso de agradecimento, destacando o Pio Brasileiro como um espaço de comunhão e formação permanente.

"Aqui, alimentamo-nos não apenas do estudo, mas da oração, da fraternidade e do testemunho mútuo. Esta casa nos fortalece para servir com sabedoria e humildade", disse.

Ele agradeceu aos Bispos, à CNBB, à direção do Colégio, às consagradas da Obra de Maria e aos funcionários pelo apoio contínuo. Por fim, confiou o futuro do Pio Brasileiro à Nossa Senhora Aparecida, pedindo que continue a formar sacerdotes santos e sábios.

O PIO BRASILEIRO

Fundado em 03 de abril de 1934, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro foi inaugurado pelo Cardeal Dom Sebastião Leme, com o objetivo de acolher seminaristas e padres brasileiros em Roma para estudos nas universidades pontifícias. Localizado na Via Aurelia, 527, o Colégio já formou centenas de sacerdotes, muitos dos quais se tornaram bispos, teólogos, filósofos, exegetas e líderes eclesiais.

Ao longo de suas nove décadas, o Pio Brasileiro consolidou-se como um centro de excelência acadêmica e espiritual, contribuindo para o fortalecimento da Igreja no Brasil e em Cabo Verde. Sua missão permanece atual: formar pastores segundo o coração de Cristo, preparados para os desafios da evangelização no mundo contemporâneo.