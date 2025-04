Pizzaballa: anunciar o amor de Cristo ressuscitado apesar da dor e da morte

Divulgada nesta quarta-feira (16/04) a mensagem em vídeo do Patriarca de Jerusalém dos Latinos para a Páscoa: "o amor de Deus se manifestou na nossa vida como humanidade, que está cheia de pecado, cheia de ódio, cheia de escuridão e, apesar de tudo, por causa do seu amor, conseguiu transformar tudo em luz, alegria, relação e desejo de vida".

"Como todos sabem, estamos vivendo um momento muito difícil, não apenas aqui na Terra Santa, mas acredito que também em muitas partes do mundo. Portanto, parece difícil falar de vida e esperança, que é a mensagem da Páscoa, a mensagem do Senhor ressuscitado". Em uma mensagem em vídeo por ocasião da Páscoa divulgada nesta quarta-feira (16/04), o Patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, explica como "a nossa esperança é o Senhor ressuscitado. E a ressurreição de Jesus é o sinal do poderoso amor de Deus. O amor de Deus que se manifestou na nossa vida como humanidade, que é cheia de pecado, cheia de ódio, cheia de escuridão e, apesar de tudo, por causa do seu amor, conseguiu transformar tudo em luz, alegria, relação e desejo de vida. E é isso que quero lembrar para mim mesmo e para todos nós, que pertencemos a esse Deus, que Jesus Cristo nos apresentou com a sua vida. O amor de Deus foi mais poderoso do que a morte".

Combater o ódio

A mensagem da Páscoa é esta, diz Pizzaballa: abandonar o ódio pelo amor de Jesus: "e nós pertencemos a esse Jesus. Pertencemos a esse amor. Portanto, esse amor também deveria superar todos os nossos medos. Todo o ódio e a frustração que às vezes temos em nossos corações. E é isso que vejo em muitas pessoas, muitos indivíduos, muitas comunidades, em toda a nossa diocese. Em todas as partes da nossa diocese, inclusive aquelas de Gaza, que têm todo o direito de estarem com raiva e cheios de ódio. Não deve ser assim".

Testemunhas concretas

Ser testemunhas concretas do Cristo ressuscitado, portanto, torna-se uma prioridade. "Portanto, a minha mensagem é esta, em primeiro lugar para nossa Igreja em Jerusalém: não temos o direito, mas o dever de celebrar a Páscoa. Devemos celebrar porque devemos anunciar com nossas vidas, com nossos gestos, que pertencemos ao poderoso amor de Deus em Jesus. Portanto“, conclui o Patriarca, ”digo a todos aqueles que querem nos ouvir que, apesar de tudo, queremos continuar a testemunhar com nossas vidas, com o que fazemos, com o que somos, como é belo viver com o Senhor Ressuscitado, com Jesus, aqui na Terra Santa. Então, feliz Páscoa a todos vocês. Não tenham medo. O amor de Deus é mais poderoso do que qualquer sinal de escuridão e morte. Feliz Páscoa".

