A Páscoa definitiva feita na Páscoa da Igreja

O Papa Francisco fez a sua Páscoa, na Páscoa, e nos deixou o testemunho: “para nós cristãos permanecem firmes duas considerações. A primeira é que não podemos evitar a morte, e por esta razão, depois de ter feito tudo o que era humanamente possível para curar a pessoa doente, é imoral envolver-se numa obstinação terapêutica”.

Diácono Adelino Barcellos Filho - Diocese de Campos-RJ.

Neste dia de grande pesar e de luto, na Família Católica, resta-nos permanecermos “firmes na esperança”, uma vez que foi o impulso vital do Sumo Pontífice nos últimos tempos. Na Audiência Geral de 17 de junho de 2015, o Papa Francisco afirmou que, “A morte é uma experiência que diz respeito a todas as famílias, sem exceção alguma. Faz parte da vida; e no entanto, quando atinge os afetos familiares, a morte nunca consegue parecer-nos natural”.

Nesta Fé de Jesus Cristo, Sua Santidade afirmava que, “podemos consolar-nos uns aos outros, conscientes de que o Senhor venceu a morte de uma vez para sempre. Os nossos entes queridos não desapareceram nas trevas do nada: a esperança assegura-nos que eles estão nas mãos bondosas e vigorosas de Deus. O Amor é mais forte do que a morte”. Em momentos de luto e tristeza, quando somos confrontados com a perda de um ente querido, é natural que a dor e a angústia nos invadam.

No entanto, em meio a esse sofrimento, podemos encontrar consolo e esperança na fé de Jesus Cristo, que deu a Vida por nós, permitiu que fosse violentado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. A crença na Ressurreição e na Vida Eterna nos permite confortar uns aos outros, com a certeza de que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova vida.

Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, venceu a morte de uma vez por todas, abrindo as portas da eternidade para todos aqueles que creem Nele e fazem o que Ele ordenou. Nossos entes queridos que partiram não desapareceram nas trevas do nada; eles estão agora nas mãos amorosas e misericordiosas de Deus, onde encontrarão a Paz e a Felicidade Eterna, segundo suas boas escolhas.

A esperança nos garante que um dia nos reuniremos com aqueles que se foram, na glória celestial, onde cessarão a dor, o sofrimento e a morte, e onde serão extirpadas de nossa mente, corpo e espírito todas as possíveis tristezas da existência, permanecendo apenas a alegria, a felicidade plena, para aqueles que buscam “viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou”, como tão magnificamente cantado pelo Padre Zezinho.

O Amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transcender até mesmo a morte. O Amor que sentimos por nossos entes queridos não se extingue com a morte física; ele continua vivo em nossos corações e nos une a eles através da eternidade. A saudade que sentimos é uma prova desse Amor, que nos conforta e nos dá forças para seguir em frente. O Amor constitui a força mais poderosa do universo, ampliando a capacidade de transcender, inclusive, a própria morte.

