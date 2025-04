A Páscoa cristã e a fraternidade

O reitor da Igreja da Ressurreição do Colégio Anchieta de Porto Alegre/RS, Padre Guido Valli, assina artigo para refletir sobre a Semana Santa e a entrega de Jesus que, "ao assumir a condição humana, não só entra na história, mas faz parte dela", "mesmo que isso lhe custe o sacrifício de si mesmo". Em Jesus, "Páscoa é Passagem: da escravidão para a liberdade, da morte para a Vida... é Ressurreição. Porque Deus quer a Vida" e "somos chamados à uma vida harmônica, integrada e participativa".

Padre Guido Valli*

No último fim de semana, celebramos o Domingo de Ramos que marca o encerramento do Tempo da Quaresma e o início da chamada Semana Santa. Durante a Quaresma, tempo dedicado à oração e reflexão, nos preparamos para a solene celebração da Páscoa – Ressurreição do Senhor. Com insistência, a Palavra de Deus nos convida a uma verdadeira conversão, revisão e transformação da nossa vida de cristãos e cristãs.

Passado este tempo de preparação, a Semana Santa nos convida a refletirmos sobre a entrega de Cristo que se faz doação na Eucaristia; a vivenciarmos a sua dor e sofrimento que perdoa e salva; e a celebrarmos com imensa alegria a sua vitória sobre as trevas do pecado que mata.

Acredito não ser exagero afirmar que a vida, os ensinamentos e, especialmente, a Paixão de Cristo mudaram os rumos da história humana e nos trouxeram uma nova compreensão de Deus. Por sua vida, morte e ressurreição, Jesus revela a imagem de um Deus próximo de nós, Pai amoroso e misericordioso; um Deus que faz história conosco, assumindo, humildemente, ser um de nós.

Ao assumir a condição humana, Jesus não só entra na história, mas faz parte dela, assumindo o risco de ser acolhido, escutado, aclamado, amado e seguido. Mas também, rejeitado, mal interpretado, eliminado como um indesejado.

Ele quer abraçar, salvar a humanidade, a terra inteira, e não hesita em dar-se radicalmente em nome desse amor que se doa e serve. Um amor que é fiel, desapegado. Traz a proposta de uma Vida em Plenitude que oferece a todos/todas, mesmo que isso lhe custe o sacrifício de si mesmo. A sua vida, morte e ressurreição, mostram que o seu Amor é maior do que tudo.

Passa pela vida das pessoas, vilas e cidades fazendo o Bem. Doa-se por inteiro para que tenhamos a Vida. A sua vida é uma passagem que ilumina, questiona, transforma, traz Vida Nova. Em Jesus, Páscoa é Passagem: da escravidão para a liberdade, da morte para a Vida... é Ressurreição. Porque Deus quer a Vida, e vida em abundância; não somente para nós, seres humanos, mas para toda a sua Criação. Somos chamados à uma vida harmônica, integrada e participativa.

Sim, a criação de Deus inclui todas as criaturas. A Criação é a obra prima de Deus. Ao concluir a sua obra, Ele “viu que tudo era bom”. Tudo é Bom. Todos somos, em princípio, bons. Cabe a nós cuidarmos para que a vida no Planeta – a nossa Casa Comum –, aconteça de forma digna e boa para todos os seus habitantes.

A Criação é de Deus, a responsabilidade, o cuidado para que tudo cresça e dê bons frutos, é nossa. De todos nós! Deus nos confiou essa missão e é imperativo cuidar, respeitar, preservar, para que tudo e todos se beneficiem dos bens gratuitamente doados.

Que a celebração da Páscoa desperte em nós uma alegria viva e o compromisso de participarmos na construção de um Mundo Novo de paz e fraternidade. Feliz Páscoa!

* reitor da Igreja da Ressurreição do Colégio Anchieta de Porto Alegre/RS