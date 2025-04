Representantes da Diocese de Guarulhos prestam sua homenagem ao Papa no Vaticano

Francisco consumiu-se pelo Reino e pela obra da evangelização até o fim, diz Pe. Cleber

Presente em Roma nestes dias em que a Igreja reza por Francisco, o reitor do Santuário São Judas Tadeu, na Diocese de Guarulhos, destaca no Pontificado de Francisco a "expressão do perdão, da misericórdia, da acolhida, da abertura, de uma Igreja em estado de saída, em permanente estado de missão, de uma Igreja acolhedora, de uma Igreja missionária, samaritana. E percebe-se no último dia dele, ele saindo!”

Vatican News Programada há meses, a viagem a Roma tinha por objetivo a participação na canonização do Beato Carlo Acutis, prevista para a Festa da Divina Misericórdia, neste domingo 27. Padre Cleber Leandro, reitor do Santuário São Judas Tadeu, na Diocese de Guarulhos, preparava-se para a viagem quando soube da notícia do falecimento do Santo Padre Francisco. Agora, participará da Missa das Exéquias no sábado pela manhã. Na quinta-feira, o sacerdote dedicou um tempo à oração ao lado do corpo do Papa Francisco, exposto na Basílica de São Pedro desde a manhã de quarta-feira. Aos microfones da Rádio Vaticano, o sacerdote destacou, entre outros, a acolhida e a misericórdia em Francisco: "Deus perdoa tudo, somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus". O Papa "deixou uma Igreja mais calorosa, mais aberta, mais alegre, mais próxima": Ouça a entrevista com Pe. Cleber Leandro Também do Santuário São Judas Tadeu, de Guarulhos, a leiga Diana, acompanhada de sua filha, que destacou a abertura das portas aos jovens pelo Papa Francisco, em um processo iniciado com São João Paulo II: "um foi completando o outro". Ele "vai deixar saudades, mas um legado imenso para continuarmos na fé cristã": Ouça a entrevista com Diana, da Diocese de Guarulhos