Papa Francisco nomeia bispo para a diocese de Campo Mourão

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação ao monsenhor Evandro Luis Braun.

Vatican News

O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira, 9 de abril, o monsenhor Evandro Luis Braun como sétimo bispo para a diocese de Campo Mourão (PR). O padre pertence ao clero de Ponta Grossa (PR), é membro do Colégio de Consultores e pároco da paróquia Santa Rita de Cássia da diocese. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação ao nomeado.

Saudação ao Monsenhor Evandro Luis Braun

Estimado irmão, Monsenhor Evandro Luis,

Com alegria recebemos a notícia de sua nomeação como novo bispo da Diocese de Campo Mourão, no Estado do Paraná. Agradecidos pelo cuidado do Papa Francisco em prover a Igreja no Brasil com os Pastores de que necessita, acolhemos o irmão como futuro membro de nossa Conferência Episcopal.

Rogamos seu ministério e a nova missão à intercessão de São José, ícone da Esperança e do cuidado, padroeiro da diocese de Campo Mourão. Possa ser a raiz da qual brotou José um exemplo para o inspirar a comunicar em seu ministério o patrimônio de humanidade e de fé da Igreja.

Em Cristo,

Cardeal Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

Primeiro Vice-Presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

Segundo Vice-Presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB

Biografia e trajetória eclesial

O padre Evandro Luis Braun nasceu em 3 de agosto de 1976, em Teixeira Soares (PR), filho primogênito de Genito Antônio Braun e Suely Maria Braun.

Ingressou no seminário em 28 de fevereiro de 1990, quando ainda cursava a 8ª Série do Ensino Fundamental, no Colégio Nossa Senhora das Graças, em Irati, residindo no seminário Menor Mãe de Deus até a conclusão do 2º Grau.

De 1994 a 1996 cursou Filosofia, no Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae, em Ponta Grossa, residindo no seminário São José. Cursou Teologia de 1998 a 2001, no Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae, em Ponta Grossa, residindo no Seminário São João Maria Vianney. Em 1997, foi auxiliar de formação, no Seminário Menor Mãe de Deus.

Foi ordenado presbítero em 15 de setembro de 2002, na paróquia Imaculada Conceição, Teixeira Soares, adotando o lema: “Fitando-o, Jesus o amou” (Mc 10,21).

Atividades pastorais e serviços exercidos

De 2001 a 2009, foi professor da escola de Teologia para Leigos, em Ponta Grossa; De 08 de março de 2002 a 12 de dezembro de 2002, foi auxiliar de formação no seminário Propedêutico Mãe da Divina Graça, em Carambeí; De 8 de março de 2002 a 12 de dezembro de 2015, foi professor da disciplina “Vocação e Discernimento Vocacional” também no seminário Propedêutico Mãe da Divina Graça.

De 1º de janeiro de 2003 a 12 de fevereiro de 2010, foi reitor do Seminário Propedêutico Mãe da Divina Graça e vigário paroquial da paróquia Imaculada Conceição, em Carambeí. Exerceu ainda as funções de secretário da Organização dos Seminário e Institutos Filosóficos-Teológicos do Brasil (OSIB) do regional Sul 2 da CNBB (Paraná) de 19 de julho de 2007 a 14 de julho de 2011.

De 2008 a 2011, foi membro da equipe diocesana de formação “Escuta e Oração”. De 13 de fevereiro a 1º de fevereiro de 2020, foi pároco da paróquia Senhor Menino Deus e reitor do Santuário de Nossa Senhora das Brotas, em Piraí do Sul; De 2010 a 2015, foi diretor espiritual do seminário propedêutico da diocese de Ponta Grossa; De 2010 a 2019 foi coordenador e professor da Escola de Teologia para Leigos Santo Agostinho, do setor 5 da diocese.

Foi coordenador da Pastoral Presbiteral da diocese de 2012 a 2014; De 25 de abril de 2014 a 20 de novembro de 2019, foi assessor do regional Sul 2 da CNBB da Pastoral do Turismo. De 2020 a 19 de novembro de 2023, foi tesoureiro da Coordenação da Pastoral Presbiteral da diocese de Ponta Grossa.

O monsenhor integra, até então, o Colégio de Consultores; é padre exorcista, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, auxiliar na Formação Espiritual do seminário diocesano São José e assessor eclesiástico das oficinas de Oração e Vida na diocese de Ponta Grossa. Também é membro do Conselho das Irmãs Carmelitas Servas da Misericórdia de Sião, e seu vigário geral, secretário do regional Sul 2 da Pastoral do Turismo. Tem orientado retiros para seminaristas, religiosos e religiosas e para o clero de dioceses.