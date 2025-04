A emoção de milhares de fiéis, inclusive brasileiros, ao se despedir do Papa no Vaticano

"Depois de 5 horas esperando, com uma multidão de fiéis, a emoção neste momento é muito forte", compartilha emocionado com a Rádio Vaticano - Vatican News, o Pe. Bruno Franguelli, no primeiro dos três dias de exposição do corpo do Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Os fiéis e peregrinos em Roma poderão prestar as últimas homenagens até o final da tarde de sexta-feira (25/04). O funeral será realizado no sábado, 26 de abril, na Praça São Pedro.

Andressa Collet - Vatican News

A partir das 11h desta quarta-feira (23/04), os fiéis já começaram a entrar na Basílica de São Pedro para dar o seu adeus ao Papa Francisco, que faleceu na manhã da última segunda-feira, 21 de abril. O momento de despedida acontece após a urna do Pontífice ter sido trasladada da Capela da Casa Santa Marta até a basílica vaticana, em procissão que reuniu cerca de 20 mil pessoas na Praça São Pedro, com longos aplausos durante a passagem do corpo. As homenagens de peregrinos provenientes de todo o mundo poderão ser feitas até às 19h (horário italiano) de sexta-feira, 25 de abril, véspera do funeral, porque no dia seguinte está programada a Missa das Exéquias no átrio da Basílica de São Pedro, marcando o primeiro dia do Novendiali (novenário), os 9 dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido.

A comoção dos fiéis ao se despedir do Papa (Vatican Media)

Entre a multidão que foi se despedir do Papa Francisco já durante a manhã desta quarta-feira (23/04), no primeiro dia de exposição do corpo do Pontífice no interior da Basílica de São Pedro, estava o brasileiro Flavio Augusto Acunha Boriolo, há 12 anos da Itália, sendo os últimos 2 deles vivendo em Roma. O chef de cozinha fez questão de ir até a Praça São Pedro:

"Antes de ir ao trabalho eu resolvi passar aqui para prestar a minha homenagem ao nosso amado Papa neste momento tão histórico e de grande comoção mundial. Ele nos ensinou muito sobre o amor, a esperança e principalmente sobre a caridade e a igualdade entre as pessoas. Espero que ele possa ser recebido nos braços de Cristo e seja muito abençoado."



Neste "dia histórico e de muita tristeza", comentou Luiz Henrique Correa da Silva, brasileiro há 15 anos anos morando na Itália, as homenagens são para um "Papa que quebrou paradigmas e cuidou dos mais necessitados":

"Um Papa que incluiu os mais necessitados e os colocou sob o teto da Igreja, dando atenção a eles. Graças a Deus foi com ele que eu pude sentir e ser batizado pelo poder do Espírito Santo. E isso vou levar para toda a minha vida, com certeza, pois desde aquele dia a minha vida mudou totalmente, para muito melhor, mudou! Me desculpa, mas estou um pouco emocionado, pois a sensação aqui na praça é de muita reflexão, de tristeza e despedida do Santo Padre, o Papa Francesco, argentino. Eu como gaúcho sinto muito ele como parte da nossa cultura, da nossa região. Agradeço a Deus por poder ter me dado a oportunidade de receber o Espírito Santo com o Santo Padre."

As 5h de espera para se despedir de Francisco

O Padre Bruno Franguelli, colaborador da Rádio Vaticano - Vatican News, ao passar diante do corpo do Papa Francisco, compartilhou a sua mensagem emocionada após se despedir do Papa Francisco:

"Depois de 5 horas esperando, com uma multidão de fiéis, a emoção neste momento é muito forte. Nós que acompanhamos o Papa Francisco por tantos anos, cada gesto, cada discurso de amor, cada atitude de misericórdia e passar diante do corpo dele é muito emocionante. Vamos pedir que do céu ele interceda por cada um de nós para que possamos seguir anunciando o Evangelho, que ele tanto nos ensinou, amando os pobres, defendendo os pequenos e estando ao lado dos excluídos."

Os fiéis podem prestar homenagens a Francisco até sexta-feira, 25 de abril (Vatican Media)

A presença de autoridades eclesiais e do presidente do Brasil

Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente a presença para prestar homenagens ao Pontífice falecido, principalmente durante a cerimônia solene de sábado (26/04), para o funeral de Francisco. Entre eles, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva com a primeira-dama, Janja da Silva. Em vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação do governo, ainda no dia do falecimento do Papa, Lula lamentava "com tristeza" a morte do Pontífice que "foi um Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono". O governo brasileiro decretou luto oficial de 7 dias em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mario Bergoglio.

O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho) chegou nesta quarta-feira (23/04) em Roma. Antes do embarque, em solo gaúcho, o cardeal Jaime Spengler pediu orações para as decisões dos próximos dias no Vaticano:

"Eu peço de cada um uma prece. Primeiro de agradecimento pela figura desse homem extraordinário que marcou a história da Igreja no presente e haverá de continuar um bom tempo ainda, creio, marcando. Mas também uma prece por aqueles que têm a missão e a responsabilidade de escolher um sucessor: que possamos estar atentos ao Espírito de Deus e aos sinais dos tempos para escolher uma pessoa gabaritada e apta para esse serviço tão bonito que tem um significado todo próprio para nós, mas o mesmo também uma responsabilidade na geopolítica internacional de grande tamanho."

As últimas homenagens a Francisco na Basílica poderão ser feitas durante 3 dias (VATICAN MEDIA Divisione Foto)