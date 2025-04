CNBB à Igreja no Brasil: rezar na intenção de Francisco, seguindo orientações litúrgicas

Vatican News

A Comissão Episcopal para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convida as comunidades da Igreja no Brasil a rezar na intenção do Papa Francisco. Para isso, a Comissão divulgou um documento nesta segunda-feira, 21 de abril, com as indicações litúrgicas e a oração para o Papa Francisco.

Uma das orientações é para que, durante a Sé Vacante até à eleição do novo Pontífice, seja omitido o nome do Papa na Oração Eucarística e nas intercessões da Liturgia das Horas. O texto orienta ainda para que, durante a Oitava da Páscoa, celebre-se a missa do dia, com paramentos brancos.

Nas orações dos fiéis deve ser inserida uma intenção especial pelo Papa Francisco. Nas orações eucarísticas, por exemplo, a Comissão orienta para que acrescente-se a lembrança do Papa nas intercessões pelos defuntos. E dá, ainda, outras orientações para a oração dos fiéis na missa e nas orações da Liturgia das Horas.

Confira (aqui) o documento na íntegra.