Pe. Chiera recorda emocionado de Francisco: o seu legado não vai morrer!

O fundador da Casa do Menor em 2022, um dos 7 encontros que teve com Francisco (Vatican Media)

"O seu legado não vai morrer! Nós vamos continuar nas periferias existenciais e geográficas, a ser presença de amor, como você nos ensinou!", disse emocionado em vídeo o Pe. Renato Chiera, fundador da Casa do Menor no Rio de Janeiro: "lá do céu continua sendo o Anjo Protetor como você era aqui na terra. Bênção, Papa".

Andressa Collet - Vatican News

O fundador da Casa do Menor no Rio de Janeiro, que também já abraçou as periferias do Ceará, Alagoas e Paraíba, além de ser presença ativa na Guiné-Bissau, está internado há uma semana no Hospital Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu, devido à uma infecção bacteriana que se desenvolveu após uma cirurgia de hérnia. Os detalhes foram informados pela assessoria das obras assistenciais. O italiano, em missão no Brasil há mais de 45 anos, arranjou forças para, mesmo em tratamento hospitalar, recordar do legado deixado pelo Papa Francisco. Em vídeo enviado nesta sexta-feira (25/04), véspera do funeral do Pontífice, à redação da Rádio Vaticano - Vatican New, o Pe. Renato afirmou:

"Papa Francisco, quero ser voz, mais uma vez, dos meninos de rua, dos meninos adolescentes do narcotráfico, do povo de rua das cacrolândias, para te dizer, mais uma vez, que nós te amamos. Para te dizer: muito obrigado! Eu me sentia identificado nos gestos, nos pensamentos seus: a proximidade, a presença, os gestos que falavam mais alto do que tudo! Acho que me encontrei contigo em São Pedro 7 vezes. A última vez eu estava com 80 anos e o senhor me falou: 'você está novo, segue adiante! Ainda tem muito para fazer'. Agora, estou aqui no hospital, estou doente. Mas:

“O seu legado não vai morrer! Nós vamos continuar nas periferias existenciais e geográficas, a ser presença de amor, como você nos ensinou. Nos dê a bênção: a mim, à Casa do Menor e à Família Vida, que o senhor conheceu e amou. Dê a bênção a todo o grande trabalho no Brasil, que tantos missionários estão fazendo. Lá do céu continua sendo o Anjo Protetor como você era aqui na terra. Bênção, Papa.”

