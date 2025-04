Os rostos do Evangelho - a viúva de Naim

No quinto capítulo da série "Os rostos do Evangelho", o Papa Francisco comenta um episódio que fala da compaixão de Jesus para com uma viúva, que restitui a vida a seu único filho.

