O Sábado Santo e o Jubileu da Esperança

Pe. Pedro André, SDB – Vatican News

Celebra-se no sábado santo um dia único no calendário da Igreja. Nesta ocasião os cristãos são convidados a fazer uma profunda reflexão sobre os mistérios da paixão e morte de Jesus, à espera de sua ressurreição. Depois de ter vivido a dor da Sexta-feira Santa, a Igreja vive um recolhimento, onde se procura meditar sobre os mistérios da morte e da vida, do sofrimento e da redenção. Neste ano jubilar, somos convidados a fazer deste Sábado Santo, uma ocasião para nos ancorarmos na esperança.

É o dia em que Cristo, conforme professamos no Credo, "desce à mansão dos mortos". Um gesto que revela até onde vai o amor de Deus: Ele não abandona ninguém, nem mesmo os que já partiram antes d’Ele. Como disse o Papa Francisco, "Cristo mergulha no abismo do sofrimento humano para resgatar toda a história, para alcançar cada alma" (2019). Enquanto o mundo parece parado, Deus age no oculto, como um agricultor que trabalha a terra no inverno, preparando a colheita.

Neste ano jubilar, somos chamados a viver este dia como um tempo de esperança. Não uma esperança ingênua, que ignora a dor, mas aquela que, como Abraão, "espera contra toda esperança" (Rm 4,18). É a esperança de quem, mesmo sem ver, confia. O Sábado Santo é esse "meio-tempo" em que a Igreja, como Maria junto ao sepulcro, aguarda. A noite é escura, mas já carrega em si a promessa da madrugada.

O Jubileu nos fala do perdão das dívidas e o Sábado Santo é o grande Jubileu da humanidade. Nele, Cristo, ao descer aos infernos, rasga a nossa dívida (Cl 2,14). Santo Agostinho imagina esse momento como "o Rei que, dormindo no túmulo, esmaga a cabeça do dragão". E o Papa Francisco nos lembra: "A esperança nasce quando, como o filho pródigo, descobrimos que o Pai já está correndo ao nosso encontro" (2025).

Este dia nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. Que a morte não é o fim. Que depois da Sexta-Feira Santa vem o Domingo da Ressurreição. "Não há cruz sem ressurreição", repete Francisco. E mesmo quando tudo parece parado, Deus está tecendo a redenção.

Que este Sábado Santo nos prepare para a Páscoa não apenas com ritos, mas com o coração aberto. Porque, como diz uma antiga homilia deste dia: "Algo grandioso está acontecendo: o Rei dorme, mas seu sono está gerando vida para todos".

E a vida, sabemos, sempre vence.