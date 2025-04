Monte NEBO - Um olhar sobre a Terra Prometida

Conheça o Monte Nebo, o lugar sagrado de onde Moisés contemplou a Terra Prometida.

Acompanhados pelo Frei Eugênio Alliata, ofm do Studium Biblicum Franciscanum, descobriremos os textos bíblicos e os elementos arqueológicos deste lugar sagrado e do memorial dedicado a Moisés.

“Sobe à montanha de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moab, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, cuja posse dou aos filhos de Israel. (Dt.32,49).

Do Monte Nebo, a visão da Terra Prometida une firmemente o Antigo e o Novo Testamento. Daqui começa a peregrinação à Terra Santa, que continua em direção aos lugares guardados pelos filhos de Francisco de Assis.

A grande figura de Moisés e a Aliança que Deus fez com ele no Monte Sinai são figuras do dom inefável e eterno de Jesus Cristo, que selou com seu sangue a nova Aliança, levando a Lei a cumprimento.

