Mianmar, uma freira no epicentro do terremoto: “aqui só há morte e destruição”

Testemunho dramático da Irmã Benedetta, superiora de um convento em Mandalay, a área mais atingida pelo terremoto, onde locais de culto, edifícios e casas foram completamente destruídos, enquanto o número de mortos continua a aumentar. “Nosso convento, parcialmente desmoronado, agora está inabitável. Tudo é necessário aqui, mas ainda não há ajuda”.

Federico Piana – Vatican News

“Agora nosso futuro parece incerto, não sabemos como podemos retomar nossa missão. Vivemos cada dia que passa na mais completa dor e parece que perdemos a esperança”. É o terror das consequências do terremoto que devastou Mianmar, atingindo também o convento do Bom Pastor em Mandalay, às 12h50 do dia 28 de março. “Tínhamos acabado de almoçar”, explica Irmã Benedetta, superiora da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, “quando minhas irmãs e eu sentimos um forte tremor, longo e intenso, que deve ter durado mais de dois minutos. Todas nós gritamos e nos refugiamos embaixo das mesas. Pouco depois, tudo tremeu novamente, mais forte e terrivelmente do que antes”.

Dor e medo

A freira conta à mídia do Vaticano, assustada, que seu maior medo naquele momento, era que o prédio tivesse desabado completamente e que não apenas suas amadas irmãs, mas também as meninas que estavam sendo hospedadas como parte de alguns programas de assistência social, pudessem estar sob os escombros. “Felizmente, ninguém perdeu a vida ou ficou ferido. Mas nossos corações estavam cheios de ansiedade e sentíamos que estávamos morrendo por dentro”.

Tremores contínuos

Desde então, nada mais foi igual: as religiosas tiveram que deixar a estrutura, que sofreu vários desmoronamentos e inúmeras rachaduras profundas que colocaram em risco sua estabilidade, e foram forçadas a se mudar para o primeiro andar de um antigo salão de beleza localizado a algumas quadras do convento. “Todos nós ainda estamos muito chocados, não conseguimos mais dormir à noite. Os tremores secundários se sucedem ininterruptamente, até mesmo cinco ou seis vezes por dia, e o fato de não sabermos quanto tempo isso vai durar nos deixa em pânico”.

Danos enormes

Esse desespero também foi alimentado pelo fato de que em Mandalay, epicentro do terremoto, a maioria das igrejas cristãs e locais de culto sofreu grandes danos. “Além disso”, explica a freira, “o monastério budista U Hla Thein também desabou, assim como a mesquita e vários outros edifícios, estradas e pontes. O número de mortos é tragicamente alto, enquanto as pessoas estão dormindo nas ruas sem nada”.

Tudo é necessário

Enquanto a Igreja local, por meio da Cáritas e de outras organizações de solidariedade, tenta ajudar acolhendo os desabrigados em suas próprias estruturas que permaneceram de pé, irmã Benedetta apela à comunidade internacional para que envie alimentos, água, remédios, kits de higiene e roupas o mais rápido possível: “Mas, até agora, absolutamente nada chegou aqui”.