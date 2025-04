Na Malásia, dois mil jovens e adultos receberão o batismo na Vigília Pascal

Jovens malaios participam das celebrações no Domingo de Ramos (AFP or licensors)

Durante a Quaresma, os catecúmenos de diversas dioceses malaias celebraram o "Rito da Eleição", um ato litúrgico que marca a acolhida formal dos catecúmenos na Igreja, enquanto os fiéis se reuniam em oração.

O Evangelho na Malásia atrai jovens e adultos. De acordo com comunicações oficiais da Igreja local, a comunidade católica na Malásia acolherá mais de 2.000 novos fiéis durante a Vigília Pascal, na noite de 19 de abril: serão 1.047 novos batizados na Malásia Peninsular; e muitos outros na ilha malaia de Bornéu.

Em Kajang, na Arquidiocese de Kuala Lumpur, o rito teve lugar na Igreja da Sagrada Família e reuniu 549 catecúmenos. O arcebispo Julian Leow, que presidiu a Missa, recordou o tema do Ano Jubilar, "Peregrinos da Esperança", convidando os catecúmenos a crescerem na santidade: "Todos nós fomos 'eleitos', escolhidos por Deus para fazer parte do Seu Povo", lembrou.

Na Diocese de Malaca-Johore, mais de 281 catecúmenos de 17 paróquias se reuniram na Catedral do Sagrado Coração de Jesus para o Rito de Eleição. Dirigindo-se a eles, o bispo Bernard Paul enfatizou a importância da jornada de preparação para o batismo e os exortou a "ouvir atentamente a voz de Deus – e a não se deixarem distrair. Sua voz é gentil, convidativa e encorajadora. O sonho de Deus é que estejamos unidos a Ele, que sejamos um n'Ele – como um só povo".

Na Diocese de Penang, na Malásia Peninsular, o Rito de Eleição envolveu 156 catecúmenos dos decanatos do Norte e da Ilha, e outros 61 jovens catecúmenos do decanato de Perak, acolhidos como "eleitos" na Igreja de São Miguel em Ipoh. O cardeal Sebastian Francis presidiu ambas as celebrações, encorajando todos a "abraçar a alegria da esperança", guiados por figuras como o beato Carlo Acutis.

Na parte insular da Malásia, Bornéu malaio, 1.125 catecúmenos de diferentes paróquias da Arquidiocese de Kota Kinabalu receberão o batismo na Páscoa de 2025. Durante o Rito de Eleição, que marcou a conclusão do período do Catecumenato, o arcebispo John Wong acolheu a intenção deles de fazerem parte da Igreja Católica e os declarou preparados para completar o período de purificação e iluminação, uma última e intensa fase de preparação para receber os três primeiros Sacramentos - Batismo, Comunhão e Confirmação - na noite de Páscoa.

