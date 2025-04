Jubileu Eucarístico celebra os 525 anos da Primeira Missa no Brasil

Para marcar essa data histórica, a Diocese de Eunápolis promove o Jubileu Eucarístico dos 525 anos da Primeira Missa, entre os dias 24 e 26 de abril de 2025, com uma programação que une espiritualidade, cultura e civismo.

Sara Gomes - CNBB Regional Nordeste 3

Neste ano, em profunda comunhão com a Igreja que vivencia o Jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus, como peregrinos de esperança, o Brasil, de modo especial a CNBB Regional Nordeste 3 - formada pelas arquidioceses e dioceses da Bahia e de Sergipe -, celebra um marco fundamental de sua história religiosa e cultural: os 525 anos da Primeira Missa celebrada em solo brasileiro. Realizada em 26 de abril de 1500, na região de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália (BA), essa celebração simboliza o início da evangelização no país e representa um ponto de encontro entre culturas, fé e identidade nacional.

Para marcar essa data histórica, a Diocese de Eunápolis promove o Jubileu Eucarístico dos 525 anos da Primeira Missa, entre os dias 24 e 26 de abril de 2025, com uma programação que une espiritualidade, cultura e civismo. O evento também conta com o apoio do Governo da Bahia, da Prefeitura de Porto Seguro e da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália, e terá transmissão oficial da TV Aparecida.

A celebração é um convite à renovação da fé e à valorização das raízes cristãs do povo brasileiro, reafirmando o papel da Eucaristia como fonte de unidade e missão evangelizadora.

Um aspecto marcante é a presença do povo Pataxó, cujas aldeias estão fortemente enraizadas na região de Coroa Vermelha. Muitos dos paroquianos da Igreja local são indígenas Pataxós, que mantêm viva sua cultura e espiritualidade, e participam ativamente da vida eclesial. Sua presença no Jubileu traz um profundo significado de reconciliação histórica, diálogo entre culturas e reafirmação do protagonismo dos povos originários na construção da fé no Brasil.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

24 de abril (quinta-feira) – Abertura Solene

16h30 - Abertura Cívica do Jubileu Eucarístico no Centro Histórico de Santa Cruz Cabrália, com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional pela Filarmônica local e acolhida da Gestão Municipal aos Arcebispos e Bispos da CNBB Regional Nordeste 3;

17h - Missa Solene com os Arcebispos e Bispos do Regional Nordeste 3, na Igreja Nossa Senhora da Conceição.

25 de abril (sexta-feira)

Visitas Jubilares em lugares de devoção e fé em Porto Seguro, como a Igreja de Nossa Senhora D’Ajuda, Vale Verde e Centro Histórico;

9h - Jubileu dos Militares com a Celebração da Páscoa dos Militares na Igreja Nossa Senhora da Pena, em Porto Seguro;

15h - Terço da Misericórdia pelo Brasil, na Praça do Cruzeiro, em Coroa Vermelha;

17h - Missa Solene na Paróquia Nossa Senhora da Pena, em Porto Seguro.

26 de abril (sábado) – Dia dos 525 anos da Primeira Missa

5h - Alvorada festiva com fogos e Filarmônicas;

10h - Encenação do Auto de Pindorama, na Praça do Cruzeiro;

10h - Chegada e acolhida da Cruz Original da Primeira Missa, no Aeroporto Internacional de Porto Seguro;

12h - Bênção dos Peregrinos, na Praça do Cruzeiro em Coroa Vermelha; salva de fogos e badalar dos sinos em todas as paróquias da Diocese de Eunápolis;

13h - Carreata da Fé com a Cruz da Primeira Missa do Brasil, saindo da Paróquia São Sebastião, em Porto Seguro;

14h30 - Procissão de Nossa Senhora da Esperança, saindo da Praça da Juventude, em Coroa Vermelha;

16h - Missa Pontifical dos 525 anos da Primeira Missa do Brasil, na Praça do Cruzeiro, em Coroa Vermelha;

18h - ⁠Encerramento com show pirotécnico e show religioso.

A celebração promete reunir fiéis de diversas partes do Brasil, transformando a Costa do Descobrimento em um grande santuário a céu aberto. Em um tempo que clama por reconciliação e esperança, celebrar a Eucaristia onde tudo começou é reafirmar a presença de Deus na história e no futuro do povo brasileiro.