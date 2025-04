Brasileiras no Jubileu dos Adolescentes: o amor por Francisco e Carlo Acutis

Em milhares já haviam se programado para estar em Roma em 27 de abril para a canonização de Carlo Acutis. A devota Karolyn Santana, de Curitiba/PR, fez esforços inclusive financeiros para acompanhar a celebração, que já havia sido suspensa, mas não imaginava que seria uma das primeiras a se despedir do Papa Francisco durante o velório da Basílica de São Pedro: "'não estacione o coração na tristeza e nas ilusões', é a frase de Francisco que com certeza estará tatuada na minha pele também!".

Andressa Collet - Vatican News

O Jubileu dos Adolescentes foi realizado de 25 a 27 de abril em uma atmosfera de despedida do Papa Francisco, que faleceu em 21 de abril. Na programação estava inclusive a Missa das Exéquias do Pontífice na Praça São Pedro, unindo a dor à experiência da juventude de todo o mundo que esteve em Roma. Como a brasileira Valentina Corsini, de 15 anos, que mora com a família em Asti, na região do Piemonte, e veio à capital italiana com um grupo de jovens salesianos da cidade vizinha de Castelnuovo Don Bosco:

"Fomos pegos de surpresa com a morte do Papa Francisco e os nossos planos mudaram completamente. Mas foi uma honra estar no funeral do Papa, uma pessoa única e muito importante que conseguiu unir muitas nações e muitas culturas, e de idades diferentes: dos adolescentes até o mais velhos."

Valentina (no centro da foto) com o grupo de adolescentes que veio do norte da Itália

O amor por Carlo Acutis tatuado na pele

A artesã Karolyn Santana, de 34 anos, natural de Curitiba, no Paraná, também esteve em Roma no último final de semana. A primeira intenção da brasileira era participar da canonização de Carlo Acutis, mas acabou sendo uma das primeiras a se despedir do Papa Francisco durante o velório na Basílica de São Pedro.

A leiga, que leva o jovem italiano e o João Paulo II tatuados na pele, tem uma história de devoção importante não só com o Beato e o Santo polonês: ela administra o projeto "Porta para o céu" que visa a criação de produtos personalizados com imagens de santos e o lucro é destinado a viagens internacionais, como foram aquelas para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá e em Portugal, e inclusive a visita a cidade de Assis, na Itália, onde está o túmulo de Carlos Acutis com quem a paranaense diz ter construído uma amizade: "foi uma linda descoberta da minha fé. Quando eu fui no túmulo dele, foi como se ele olhasse pra mim e dissesse: Karol, escuta o que Deus quer falar com você e presta mais atenção nos sinais de Deus":

"Carlo acertou certinho na amizade comigo, porque hoje eu chamo ele de amigo, que convive comigo todos os dias. Eu tenho uma imagem dele no meu quarto e digo oi pra ela a todo momento. Quando preciso também peço que ele me ajude."

Karolyn conta ao Vatican News que foi apresentada a Carlo Acutis, "um santo da minha geração", comenta ela, antes mesmo da sua beatificação. Ela ficou muito tocada pelas características como "a caridade, a humildade, o amor pela Eucaristia e pelo santo terço". Ela resolveu, então, mostrar ao mundo o seu amor pela Igreja, tatuando Carlos Acutis - que fez algumas semanas antes de vir à Itália - e JP II no braço, mas também tem outras tatuagens ligadas à sua fé:

“Por que não tatuar as pessoas que eu amo, os meus santos de devoção, para que as pessoas também vejam? Às vezes as pessoas acham que é uma forma de se mostrar, mas eu não acho isso. A nossa Igreja é muito rica e por que eu não posso mostrar isso em mim? Estão tatuadas pessoas que eu amo muito e quero levar para sempre. E mostrar que, ele é santo, e eu também posso ser santa, lutar realmente pela nossa santidade. E logo estarei tatuando uma mensagem do Papa Francisco: "não estacione o coração na tristeza e nas ilusões". Com certeza estará tatuada na minha pele também!”