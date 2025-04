Irmã Simona Brambilla participará da 27ª Assembleia Geral Eletiva da CRB

Irmã Simona Brambilla, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica

Presença Histórica: primeira mulher prefeita de um Dicastério do Vaticano participará da Assembleia Geral da Conferência dos Religiosos do Brasil que se realizará de 07 a 11 de julho de 2025, em Brasília (DF).

Com grande alegria e espírito de comunhão, a Conferência dos Religiosos do Brasil anuncia a participação especial da Irmã Simona Brambilla, Prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, na 27ª Assembleia Geral Eletiva, que acontecerá de 07 a 11 de julho de 2025, em Brasília (DF).

Como parte da programação, no dia 07 de julho, haverá uma atividade especial aberta a todas as religiosas, religiosos e todos os estilos de Vida Consagrada, com o objetivo de aproximar ainda mais a visita da Prefeita à realidade concreta dos Consagrados no Brasil.

A Assembleia Eletiva que acontecerá de 08 a 11 de julho terá como tema “Vida Religiosa Consagrada: Sentinela de esperança em tempos de travessia” e reunirá Superiores e Superioras Maiores de diversos Institutos e Congregações presentes no Brasil. Será um tempo fecundo de escuta, discernimento e partilha, em vista do fortalecimento da missão profética e evangélica da Vida Consagrada.

A presença de Irmã Simona será, para toda a Vida Religiosa Consagrada do Brasil, um sinal forte de proximidade, escuta e cuidado por parte do Dicastério. Sua participação representa um gesto de comunhão e esperança, em sintonia com o caminho sinodal vivido pela Igreja e com os desafios da missão em nosso tempo.

A CRB Nacional acolhe com profunda gratidão a presença de Irmã Simona Brambilla e reconhece neste gesto um verdadeiro impulso para seguir cultivando a esperança, a profecia e a fidelidade ao Evangelho em tempos de travessia.

Vida Religiosa Consagrada: Sentinela de esperança em tempos de travessia

O tema escolhido para a 27ª Assembleia Geral da Conferência dos Religiosos do Brasil – “Vida Religiosa Consagrada: Sentinela de esperança em tempos de travessia” – nasce do discernimento coletivo sobre o momento histórico que vivemos como humanidade, como Igreja e, em particular, como consagradas e consagrados no Brasil.

Tempos de travessia evocam períodos marcados por incertezas, rupturas, mudanças profundas e desafios emergentes. São tempos nos quais estruturas antes consolidadas já não respondem com eficácia às novas realidades; tempos em que a fé é chamada a se traduzir em profecia, mistica e em coragem, escuta e compromisso. O mundo atravessa crises ambientais, sociais, políticas, econômicas e espirituais. A Igreja também se encontra em processo de renovação, assumindo com profundidade o chamado à sinodalidade e à escuta dos clamores do povo e da terra. O Papa Francisco nos convida a sermos sinodais.

Neste contexto, a Vida Religiosa Consagrada é chamada a ser sentinela, ou seja, aquela que vigia nas noites mais escuras, que permanece atenta aos sinais de esperança e que anuncia e vislumbra novos horizontes mesmo quando tudo parece ainda envolto em sombras. A sentinela não foge da noite: ela a habita com confiança e fé. Assim também são as mulheres e os homens consagrados que, em meio às travessias de hoje, se colocam como presença profética, solidária e orante, atentos aos pequenos, aos esquecidos, aos feridos da história.

A esperança, neste horizonte, não é mero otimismo ou ilusão: é um ato profundamente evangélico e revolucionário. É a esperança do Ressuscitado, que se manifesta na firmeza das comunidades que resistem com ternura, na ousadia dos projetos que geram vida e dignidade, na fidelidade dos consagrados e consagradas que permanecem com o povo mesmo nos lugares mais vulneráveis e esquecidos.

Ser sentinela de esperança é confiar que o Espírito de Deus continua a agir, inspirando novas formas de vida comunitária, novos modos de evangelizar, novas linguagens de comunicação e proximidade. É olhar com realismo os desafios, mas sem perder de vista a promessa: “Eis que faço novas todas as coisas” (Ap 21,5).

Por isso, esta Assembleia se configura como um tempo de escuta e discernimento, de leitura dos sinais dos tempos, de renovação da fé e de reencontro com a força originária da consagração: o seguimento radical de Jesus, pobre, casto, obediente, misericordioso e servidor.

Inspirados pelo Papa Francisco, que nos lembra que “a esperança não confunde” (Rm 5,5), e impulsionados pelo Ano Santo, somos convocados a redescobrir a esperança cristã como confiança inabalável no amor de Deus.

