Irmã Daniela: escrevo e pinto apesar da doença, sem desperdiçar nada

Ensinar, casar e ter filhos. Esse era o futuro de Daniela Solustri, de Roma, que, em vez disso, muda sua vida graças à espiritualidade carmelita e à esclerose múltipla que a atingiu há 12 anos. A sua história, em vista do Jubileu dos Enfermos, é um estímulo para olhar a vida de forma sempre positiva, apesar das dificuldades. Um tema que a religiosa também abordou em seu livro “Agora, chega!”: “um encorajamento para não sentirmos pena de nós mesmos e para não perdermos tempo”.

Benedetta Capelli - Vatican News

Era o ano 2000, o ano do Jubileu extraordinário proclamado por São João Paulo II, o cristianismo entrava no novo milênio agarrado à força da sua fragilidade. Daniela Solustri, enquanto milhões de peregrinos afluíam ao Vaticano para cruzar a Porta Santa, vai contra a corrente e deixa Roma para cruzar o limiar do Mosteiro da Santissima Concezione em Sutri, na província italiana de Viterbo. Aos 29 anos de idade, ela responde “sim” ao chamado do Senhor entrando no Carmelo.

Resistência

Para chegar até aqui, no entanto, é preciso voltar alguns anos. Daniela se forma em Letras, fica noiva e decide se casar, mas, em um determinado momento, essa história linear comum a muitos jovens teve um fim abrupto. “No início, eu vivi isso como um drama, mas depois percebi que o Senhor realmente queria me comunicar algo fundamental”. Daniela recebe ajuda de um diretor espiritual, ouve, mas resiste, e quando começa a entender que seu futuro será radical, ela se entrega a Deus. “Não somos nós que escolhemos”, disse ela à mídia do Vaticano, ”mas somos escolhidos. Deus, em um determinado momento, revela qual é o caminho pessoal para poder amar mais, para dar o melhor de si, a vocação, qualquer vocação, torna-se a estratégia de Deus para poder conhecê-Lo, amá-Lo e levá-Lo aos outros”.

A Irmã Daniela em Cerreto di Sorano

O tempo que corre e desacelera

Irmã Daniela descobre seu caminho, em 2019 se muda para o Carmelo de Cerreto di Sorano, na província de Grosseto. Ela já descobriu que sofre de esclerose múltipla. “Em meu caminho de vida monástica”, ela conta, ”eu já era incentivada a apreciar as pequenas coisas; na doença, esse aspecto foi certamente intensificado. Aprendi a medir o tempo de outra forma, porque claramente o meu está sendo consumido, por um lado, mais rápido por causa da doença e, por outro lado, mais lento porque ainda tenho dificuldade para me movimentar, para fazer algumas coisas diárias que costumava fazer com facilidade e que agora levam muito mais tempo. Então, isso também me ensinou a ser mais paciente e a sempre reorganizar meu dia para que seja um tempo de qualidade, um tempo em que eu consiga não desperdiçar nada”.

Uma das obras da religiosa romana

Há uma vida a ser vivida

Esse tempo para ser respeitado se torna um tempo integral no qual a Irmã Daniela se dedica à arte, fazendo ícones e velas de Páscoa, à atividade jornalística e ao seu compromisso no departamento de comunicações sociais da diocese de Pitigliano-Sovana-Orbetello. Ela também escreveu um livro intitulado “Agora, chega”, publicado pela Effigi Editora. “Este pequeno livro, que não tem grandes pretensões”, diz ela, ”pode ser uma oferta de uma nova chave para interpretar a própria existência, no sentido de que nossa vida pode ser vista como uma série de problemas a serem resolvidos ou uma série de oportunidades a serem vividas para descobrir algo novo, algo que continua a dar vida, apesar de aparentemente parecer tirá-la. Porque, como costumo dizer, mesmo em uma situação de mortificação como a que estou vivenciando, ainda sinto a vida dominando em mim, em um sentido positivo. Então, talvez por meio dessas palavras eu possa incentivar alguém a viver dessa maneira, a se colocar continuamente de volta no jogo, porque sempre há algo bonito para experimentar. Por que não tirar proveito disso? Por que não se deixar levar?”. Não é coincidência que o título do livro “Agora, chega” não seja apenas um lembrete, como aquele que as mães dão aos filhos, para que parem de fazer algo que não deve ser feito, mas, para a Irmã Daniela, é “um incentivo para não sentir pena de si mesmo, um incentivo para poder dizer a si mesmo: basta de tempo e graça desperdiçados, há uma vida a ser vivida”.

A graça da conversão

O testemunho da Irmã Daniela é água viva para estes dias de preparação para o Jubileu dos Enfermos, um mundo - o dos doentes - que muitas vezes é visto com superficialidade e distanciamento. “Minha esperança para este Jubileu”, diz ela, ”é minha conversão e a capacidade de saber perdoar. Nunca aprendemos essa habilidade o suficiente, precisamos sempre crescer nisso. No momento em que decidimos fazer isso, surgem tentações, momentos de desânimo. Pessoalmente, confio na graça que este Ano Santo traz e, por isso, tento estar cada vez mais atenta até mesmo aos menores movimentos do coração para poder conhecer aqueles cantos escondidos ou até mesmo aquelas fragilidades que não consigo aceitar e entregá-los ao Senhor para que Ele possa trabalhar neles”. O caminho mais seguro que possa existir.