Iraque: cristãos do Curdistão em procissão ecumênica para o Domingo de Ramos

A comunidade de Ankawa, um subúrbio de Erbil, reuniu-se na véspera da celebração que abre a Semana Santa em um testemunho comum de unidade. Líderes e fiéis de várias confissões estiveram presentes.

Centenas de cristãos de Ankawa, um subúrbio de Erbil, no Curdistão iraquiano, participaram no sábado, 12 de abril, véspera do Domingo de Ramos, da procissão ecumênica com o tema “Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor”, organizada pelo Comitê Catequético da Arquidiocese Caldeia de Erbil. Uma celebração enraizada na fé compartilhada e no testemunho comum que reuniu líderes e fiéis de várias denominações cristãs, culminando com a oração no Santuário de Mar Elias.

Os jovens participantes da procissão ecumênica

A procissão partiu da Catedral Patriarcal de São João Batista da Igreja Assíria do Oriente e seguiu para o histórico Santuário de Mar Elias, um local sagrado para os fiéis católicos caldeus. Conduzindo o evento estavam líderes de alto nível da Igreja, como Sua Santidade Mar Awa III, Patriarca da Igreja Assíria do Oriente, o Arcebispo Bashar Warda, Arcebispo Católico Caldeu de Erbil, o Arcebispo Nicodemus Daoud Sharaf da Igreja Ortodoxa Siríaca e o Arcebispo Nathanael Nizar Agam da Igreja Católica Siríaca. A eles se juntaram padres, diáconos, catequistas e representantes do Governo Regional do Curdistão, todos unidos em oração e canto. O evento foi marcado pela participação ativa de crianças seguindo o catecismo, muitas das quais lideraram os fiéis em canções e carregaram ramos de palmeira e oliveira, símbolos de paz, esperança e a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Escoteiros sírio-ortodoxos e estudantes sírio-católicos acompanharam a marcha com canções e cantos espirituais.

A procissão ecumênica

Na chegada ao Dar Mar Elias, o mosteiro de Santo Elias, os fiéis se reuniram para a oração final, agradecendo pelo dom da comunhão cristã e pela presença de Cristo em seu meio. A procissão, agora em seu 14º ano, tornou-se um evento fundamental na vida da comunidade cristã de Ankawa, um momento anual de renovação e colaboração inter-religiosa. A unidade testemunhada durante esse evento ecumênico, segundo os organizadores, reflete o amplo compromisso de cooperação entre as igrejas da região. Com o apoio do Governo Regional do Curdistão, a procissão indica a liberdade e a vitalidade da vida cristã em Erbil e a importância da expressão religiosa na esfera pública. As liturgias do Domingo de Ramos continuaram em cada paróquia após a procissão.

Os fiéis reunidos para a procissão ecumênica