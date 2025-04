Inaugurado o Seminário Mãe do Divino Amor em Matola, Moçambique

Um novo lar de esperança para a formação palotina. A Santa Missa foi presidida por Dom João Carlos Hatoa Nunes, Arcebispo da Arquidiocese de Maputo.

Padre Judinei Vanzeto, SAC – Jornalista

Com alegria e profunda gratidão, a Sociedade do Apostolado Católico (SAC) celebrou no último domingo, dia 06 de abril de 2025, a solene inauguração do Seminário Mãe do Divino Amor, pertencente aos Palotinos da Província de Santa Maria-RS-Brasil, na cidade de Matola, na Arquidiocese de Maputo, Moçambique-África. A cerimônia, que teve início às 9h da manhã, reuniu autoridades eclesiásticas, religiosas e civis, além de fiéis oriundos de diversas paróquias da região. Esta conquista marca mais uma obra significativa dentro das celebrações pelos 25 anos da missão Palotina em solo moçambicano.

Inaugurado o Seminário Mãe do Divino Amor em Matola

A Santa Missa foi presidida por dom João Carlos Hatoa Nunes, arcebispo da Arquidiocese de Maputo, e concelebrada por dom Tonito José, bispo auxiliar da Arquidiocese, e numerosos padres e irmãos palotinos, entre eles o padre Gilberto Antônio Orsolin, reitor Provincial da Província Nossa Senhora Conquistadora de Santa Maria – Brasil, que também foi o responsável pela homilia do dia, marcada por emoção e profunda espiritualidade.

Estiveram presentes também o padre Eusébio Gastão Mauaie, Delegado Provincial da Delegação Rainha dos Apóstolos, padres, irmãos consagrados, irmãs religiosas, além de autoridades civis como o presidente municipal Júlio Parruque, representantes do bairro, da comunidade local e uma grande participação de fiéis das paróquias de Maputo, Inhambane e vizinhanças.

Inaugurado o Seminário Mãe do Divino Amor em Matola

Durante a homilia, padre Gilberto Orsolin expressou com sensibilidade o significado profundo desta inauguração para a Igreja e para a missão palotina na África:

“A inauguração desta casa de formação dos candidatos à vida religiosa é um momento que ressoa em nossos corações como um sentimento intenso de gratidão, pois agradecimento é memória do coração, é uma perene lembrança profunda do que Deus tem realizado em nosso meio.”

O sacerdote fez questão de agradecer nominalmente aos colaboradores que tornaram possível a concretização desta obra. Foram mencionadas com destaque as Províncias Palotinas que contribuíram financeiramente:

- Província Imaculada Concessão (EUA),

- Província Sagrado Coração de Jesus (Alemanha),

- Província de São Nicolau Di Flüe (Suíça),

- Província Nossa Senhora Conquistadora (Brasil).

Inaugurado o Seminário Mãe do Divino Amor em Matola

Também foram homenageados os padres Zanon Hannas e Vanderlei Cargnin, respectivamente Reitor Geral e Ecônomo Geral da Sociedade, pela constante proximidade e apoio.

Em sinal de gratidão e reconhecimento, o padre Gilberto destacou os nomes dos padres que marcaram a história da edificação do seminário: padre Ademar Luiz Fighera, que mobilizou os primeiros recursos; padre Leandro Aparecido Ramos, que deu continuidade ao projeto; e padre. Paulo Jair dos Santos, que, com os seminaristas, colaborou na fase final da construção. O trabalho técnico foi conduzido com zelo pelo engenheiro Raul e sua equipe.

“Esta nova casa de formação não é apenas um espaço físico, mas um verdadeiro lar que acolherá jovens dispostos a ser peregrinos de esperança como sacerdotes, irmãos consagrados e bons cristãos servindo nas periferias da sociedade”, frisou o Reitor Provincial.

Com forte referência ao Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança, celebrado neste ano, a inauguração do Seminário Mãe do Divino Amor foi proclamada como um verdadeiro sinal de esperança para a Igreja em Moçambique e para a missão dos palotinos em solo africano.

Ao final da celebração, todos foram convidados a rezar, confiando à intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos – Mãe do Divino Amor, e de São Vicente Pallotti, fundador da Sociedade, a missão de formar novos apóstolos para o mundo de hoje.

Que esta casa se torne, como expressou o padre Gilberto, um verdadeiro cenáculo vocacional, onde “a fé é nutrida, onde sonhos são cultivados e onde se fortalece o compromisso com a Igreja”, frisou.

Fotos: Delegação Rainha dos Apóstolos