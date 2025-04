Igreja de Manaus: Via-Sacra com a população em situação de rua

A Igreja de Manaus caminha com os crucificados de hoje.

Padre Modino - Regional Norte 1

Estar com os crucificados de hoje, ajudar carregar sua cruz, é o melhor modo de celebrar a Sexta-feira Santa. Em Manaus, um dos coletivos mais vulneráveis é a população em situação de rua. Foi com eles que a Igreja de Manaus, realizou a Via-Sacra na manhã deste 18 de abril, uma celebração, organizada pela Comunidade Nova e Eterna Aliança e a Pastoral do Povo de Rua, que contou com a participação do arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Ulrich Steiner.

“Acompanhar Jesus que deu a vida por nós”

Uma presença que é um bálsamo para aqueles que deambulam cada dia nas ruas da capital do Amazonas. Os últimos, como se fez visível mais uma vez na visita do Papa Francisco aos presos da prisão romana Regina Coeli, reconhecem que Deus se faz próximo naqueles que chegam perto sem preconceito, sem vontade condenar. Uma Via-Sacra que quis ser um modo de nesta Sexta-feira Santa, “acompanhar Jesus que deu a vida por nós”, segundo salientou o cardeal Steiner no início da caminhada.

Uma caminhada que, segundo acontece na vida cotidiana, não carrega multidões, igual outras celebrações, procissões, caminhadas, vias sacras, durante a Semana Santa. Mas é aí, no meio dos últimos, que Jesus aparece hoje de forma clara e evidente. Ele sempre fez escolhas e nunca duvidou em ficar no meio dos últimos. Somos presença dele quando acompanhamos a vida dos encarcerados, a vida da população em situação de rua, a vida dos doentes. Em definitiva, a vida dos vulneráveis, a vida dos descartados, a vida dos crucificados.

Acompanhamos Jesus em suas dores, em seu sofrimento caminho do Calvário, quando acompanhamos àqueles que hoje continuam sendo crucificados. Um sofrimento que também padece nossa casa comum, segundo tem sido lembrado neste ano pela Igreja do Brasil na Campanha da Fraternidade, que tem nos levando a refletir sobre a Ecologia Integral, sobre a necessidade da conversão ecológica.

Adesão ao cuidado de toda vida

É por isso, que somos chamados, afirmava o arcebispo de Manaus, para que “neste Ano Jubilar, como peregrinos da esperança, renovemos a nossa fé, esperança e nossa adesão ao cuidado de toda vida, em especial em defesa da vida da população em situação de rua”. Com eles, que ao longo do percurso foram encenando diversas cenas do caminho de Jesus até o Calvário, foram percorridas as ruas do centro da cidade. É nessas ruas que eles vivem seu dia a dia, que sofrem o desprezo e a indiferença das pessoas, que muitas vezes fazem de conta que eles não existem ou inclusive perseguem.

Esses rostos carregam muitas histórias de vida, de sofrimento. Lhes acompanhando continuamos fazendo vida o evangelho, mostrando que não são os ritos e sim estar ao lado do crucificado-ressuscitado, que nos torna testemunhas no meio da sociedade. Ser discípulos e discípulas representa um constante desafio a percorrer os caminhos da vida do lado daqueles que vivem pela metade, daqueles que sua dignidade é negada pela maioria das pessoas, pela maioria de nós.

