O grande sonho de Francisco para a economia

A Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC): comunidades mobilizadas pelos empobrecidos e a economia de Francisco e Clara.

Eduardo Brasileiro, sociólogo e Gabriela Consolaro, advogada

Desde 2019, mais de 500 pessoas diretamente e milhares indiretamente, em todas as regiões do Brasil, vêm trabalhando a partir do chamado do Papa Francisco em um movimento chamado Economia de Francisco e Clara. Com atenção prioritária às juventudes, um dos grupos mais especiais para Francisco, essas pessoas buscam diariamente construir o que o próprio Papa chamou de uma “economia que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da Criação e não a depreda.”

A Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC), é uma organização territorial inspirada pelo movimento global Economy Of Francesco. No Brasil, o foco são as atividades territoriais com as pessoas preferidas de Francisco: empobrecidas, marginalizadas, descartadas. De Universidades, Igrejas e movimentos populares, são organizados grupos em territórios periféricos para dar voz e mãos aos sonhos do Papa: tornar realidade a ecologia integral, a cultura do encontro e o protagonismo das juventudes, das mulheres e dos leigos (as).

“A realidade é superior a ideia” um dos princípios norteadores do Papa Francisco, também nos impulsionou na construção coletiva a partir dos Dos territórios surgiu o projeto das Casas de Francisco e Clara (CFC), com a intenção de enraizar na vida das comunidades a proposta da Economia de Francisco e Clara, trabalhada durante os anos de pandemia de maneira virtual. Em 2022, passaram a ser realidade no Brasil, concretizando o chamado para além de materiais escritos, mas sendo presença e afeto onde Francisco sempre inspirou a estar: junto daqueles que mais precisam! Cada território passou a responder de uma maneira diferente ao chamado do Papa Francisco e agir de forma popular para as economias que sonhamos. São espaços, em todo o Brasil, que reúnem dezenas de corações a caminho, almas inflamadas pela vontade de transformar seus lugares, seguindo Francisco para transformar suas realidades.

As iniciativas são dezenas e espontâneas, sendo impossível a catalogação de todas, mas as que estão estruturadas e em funcionamento efetivo e constante são: CFC Amazônica em Manaus, CFC indígena em Barra Grande na Bahia, CFC da Baixada Santista em SP, CFC de Campinas em SP, CFC na favela do Sol Nascente em BSB, CFC da PUC Paraná em Curitiba, CFC de Florianópolis em SC, CFC em Canoas no RS, em São Leopoldo no RS, CFC de Viamão no RS, CFC de Campina Grande em PB, CFC em Várzea/PB e CFC de Belo Horizonte/MG.

Nas Casas de Francisco e Clara, o sonho de Francisco já é real: são implementadas hortas comunitárias, cozinhas solidárias com centenas de refeições distribuídas diariamente, paineis solares no sertão, se trabalha a empregabilidade dos grupos vulneráveis, são realizadas feiras de produtos da economia solidária, rodas de conversa entre pequenos empreendedores, formações em direitos humanos, formações para que a comunidade se capacite e tenha renda, busque políticas públicas, cuide da natureza no entorno do bairro e muitas outras atividades. As casas são espaços vivos e dinâmicos, que se mobilizam para responder aos problemas que, juntos, identificam nas suas comunidades.

Além destes espaços, a Articulação tem mais 15 núcleos territoriais organizados, de pessoas que trabalham a partir das atuações que já possuem: proferem palestras, organizam rodas de conversas, elaboram cartilhas, participam de campanhas, buscam diálogos com governantes e organismos da Igreja, e também fazem realidade o sonho do Papa.

A ABEFC, a nível nacional, atua a partir da construção acadêmica dos ideais do Papa Francisco (com publicação de 4 livros e dezenas de artigos científicos)¹, articulação para políticas públicas, formação política nas comunidades, divulgação através de comunicação engajada e, principalmente, pela educação e organização popular para construir novas economias. Nos últimos anos se consolidou uma parceria sólida e muito importante com a CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que oportunizou o lançamento de 3 cartilhas de rodas de conversa em ocasião das Campanhas da Fraternidade, além de um podcast sobre Ecologia Integral, divulgado neste mês².

Essas atividades se dividem em três eixos prioritários de ações: territórios, educação e movimentos populares. Esses eixos são orientados por princípios construídos pela ABEFC, por meio da escuta dos articuladores e inspirados pelo Papa Francisco em seus 12 anos de pontificado, que são: 1 – Cremos na Ecologia Integral; 2 – Cremos no Desenvolvimento Integral; 3 – Cremos em alternativas anticapitalistas; 4 – Cremos nos Bens Comuns; 5 – Cremos que ‘Tudo está interligado; 6 – Cremos na potência das periferias vivas; 7 – Cremos na economia a serviço da vida; 8 – Cremos nas Comunidades como Saída; 9 – Cremos na Educação Integral; 10 – Cremos na solidariedade e no clamor dos povos.

A Articulação já teve dois Encontros Nacionais e se organiza para neste ano de 2025, de 11 a 14 de setembro, reunir mais de 400 pessoas em Recife/PE para o III Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, para discutir e animar o tema: “A Economia pode ser boa e justa para todas as vidas já!”. Todas e todos são convidadas(os)!

Dessa maneira enérgica, viva e esperançosa, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara seguirá o trabalho para manter e fortalecer o legado de Francisco.

- Manifestações de articuladoras(es) e apoiadoras(es) sobre as Casas de Francisco e Clara e iniciativas da ABEFC:

Cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, sobre o lançamento da Casa Amazônica de Francisco e Clara em 2023, em Manaus: disse que a iniciativa faz um chamado para que “a gente persevere, acredite na força da semente, acredite que é possível uma nova economia, uma economia da fraternidade, uma economia onde todos tenham oportunidade, uma economia da solidariedade, uma economia da partilha”, pedindo a Deus “a graça de caminhar juntos e construirmos esse mundo novo tão necessário, que no Evangelho Jesus chama de Reino de Deus”, e que “não nos esqueçamos que todos nós estamos ao serviço do Reino de Deus”.³

“O legado do Papa Francisco tem muitas facetas, talvez a menos conhecidas ou promovidas é o projeto da Economia de Francisco e Clara, uma alternativa ao sistema imperante hoje” (Cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB)

“Cada Casa, com sua identidade bem específica a partir da escuta do território é uma preciosa e concreta oportunidade de reconstrução comunitária, especialmente nas realidades onde a vida está ameaçada em sua essência”.(Ir. Fátima Lessa Ribas, fpcc. Articuladora Nacional das Casas de Francisco e Clara e Casa de Francisco e Clara no Rio Grande do Sul)

“As Casas de Francisco e Clara são farois de esperança que brotam da vida ativa das comunidades, sobretudo das mulheres, que heroicamente constroem espaços livres de exploração e opressão a partir da transformação territorial ligada ao anseio por mudanças estruturais.” (Gabriela Consolaro Nabozny. Articuladora Nacional das Casas de Francisco e Clara)

“A Casa Amazônica de Francisco e Clara representa para mim o lugar do encontro, da construção coletiva e do resgate dos conhecimentos ancestrais, especialmente dos nossos parentes indígenas, no processo de construção de novas economias a favor da vida e da Ecologia Integral. É onde criamos laços e nos sentimos família, irmanados/as na luta!” (Diego Aguiar. Articulador Nacional das Casas de Francisco e Clara e Casa Amazônica de Francisco e Clara - Manaus/AM.)

“Atuar na Casa de Francisco e Clara é uma vivência profundamente humana e transformadora. A inspiração em São Francisco e Santa Clara na construção de uma sociedade mais justa e digna para todos e todas é mais do que uma ideia ou conceito, mas um conjunto de ações práticas locais que fortalecem os territórios e tem centralidade nas pessoas, especialmente as mais vulneráveis.” (Juliana Souza. Articuladora Nacional das Casas de Francisco e Clara e Casa de Francisco e Clara da PUC Paraná - Curitiba/PR)

“Buscamos divulgar em todos os espaços participando de atividades Eclesiais (Seminários, Assembleias, Encontros de Formação Pastoral) atuação com Políticas Públicas (Conferências, Conselhos, Audiências Públicas) na Sociedade Civil Organizada levando a nossa mensagem.E enquanto ABEFC,estamos participando dos debates do MAR (Movimento dos Atingidos pelas Energias Renováveis) e estamos fazendo parte como membro da Rede Cáritas da Arquidiocese de Vitória da Conquista-Bahia.” (Regina Dantas “Tia Rege” do Núcleo ABEFC da Bahia)

“O Núcleo Baixada Santista da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara realizou diversas ações integradas em torno da promoção da economia solidária, da formação cidadã e da justiça socioambiental. Destaca-se a parceria com a Ordem Franciscana Secular do Valongo para a realização de seis edições da Feira de Artesanato, articulando cerca de 30 expositores na construção de um coletivo com formações em economia, gestão participativa e cooperativismo. No campo da difusão e articulação, o núcleo participou do Encontro Nacional da ABEFC em Campinas, contribuiu com um capítulo em livro publicado pela Editora Santuário e consolidou parceria com o Corecon-SP para pesquisa sobre o legado do professor José Pascoal Vaz, com vistas à criação de uma plataforma de difusão da Economia de Francisco e Clara voltada para jovens. Também integrou o movimento Santos Mais Verde, promovendo mudanças urbanas e plantios coletivos, e participou de roda de conversa com a comunidade da Vila dos Pescadores, no Guarujá, junto a parceiros como o Fórum Brasileiro de Economia Solidária e a Campanha da Fraternidade 2025.” (Conceição e Ubaldo, Núcleo ABEFC Baixada Santista -SP)

“Em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, há três iniciativas sócio ambientais , são elas as "Hortas Comunitárias Urbanas", a "Cozinha Solidária em Rede de Nova Friburgo" e a "Cooperativa de Trabalhadores (as) com material reciclável, a Recicla Friburgo", que inspiradas nos princípios da Economia de Francisco e Clara vem, desde 2021, dinamizando uma "outra economia" local, com pessoas em situação de rua e famílias que convivem com algum grau de insegurança alimentar e nutricional, de média a grave , num movimento que busca reunir pessoas e comunidades para "pensar e fazer" uma economia popular, a partir dos pobres e marginalizados da sociedade, com respeito ao meio ambiente e a dignidade e direito dos trabalhadores(as).” (Wilkie Mafort, articulador da ABEFC no Rio de Janeiro)

Texto de Eduardo Brasileiro, sociólogo e Gabriela Consolaro, advogada, ambos integrantes da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara.

