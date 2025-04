Na diocese de São José do Rio Preto, no sábado, 26 de abril, mantendo sintonia com o sepultamento do Pontífice, mudas de árvores de diversas espécies foram plantadas em sua homenagem.

“Começamos a preparar o plantio sob chuva. Durante o gesto, o céu se abriu e o sol apareceu. Foi um sinal”. O relato da coordenadora da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de São José do Rio Preto, Ednalva Parreira, sintetiza uma certeza repleta de esperança: o cuidado com a Casa Comum, tão incentivado pelo Papa Francisco, permanecerá como compromisso e uma das muitas formas de honrar o legado do Santo Padre.

No sábado, 26 de abril, mantendo sintonia com o sepultamento do Pontífice, mudas de árvores de diversas espécies foram plantadas em sua homenagem. Nas Paróquias São Benedito (Nova Granada/SP), São Vicente de Paulo (São José do Rio Preto/SP), Santo Antônio de Pádua (Mirassol/SP) e São José (Adolfo/SP) crianças da Catequese e da Infância e Adolescência Missionária se reuniram para rezar e para realizar o plantio. Na Vila Vicentina (Mirassol/SP), que acolhe idosos no Noroeste Paulista, foi repetido o gesto. Lideranças da Pastoral da Ecologia Integral, da Comissão Justiça e Paz e da Campanha da Fraternidade, acompanhados pelo Pe. Fábio Dungue, também plantaram mudas junto à Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, na sede da Diocese.

Francisco vive: lideranças plantam árvores em homenagem ao Papa

Ainda no sábado, representantes das Paróquias da Forania São Judas Tadeu se reuniram em Assembleia. O grupo, em “espírito sinodal” (outra marca do pontificado de Francisco), avaliou a caminhada eclesial e sugeriu ações para o Plano de Pastoral que está sendo construído sob a orientação do bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Antonio Emidio Vilar, sdb. O coordenador do processo, Pe. Luiz Caputo, tomou as palavras do decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, que presidiu a Missa de Exéquias do Santo Padre, para unir as lideranças em oração. “O Papa Francisco costumava concluir os seus discursos e encontros pessoais dizendo: ‘Não vos esqueçais de rezar por mim’. Agora, querido Papa Francisco, pedimos-Vos que rezeis por nós e pedimos que, do céu, abençoeis a Igreja, abençoeis Roma, abençoeis o mundo inteiro”, destacou o presbítero.

Homenagens

Além do plantio de árvores, gesto que seguirá sendo realizado ao longo das próximas semanas, os fiéis igualmente se reuniram em Missas pelo sétimo dia de falecimento do Papa. Os momentos de oração, desde o dia 21 de abril, têm se multiplicado em toda a Diocese de São José do Rio Preto.

Na vivência do Ano Santo, na madrugada de primeiro de maio, feriado pelo Dia do Trabalho, cerca de 300 fiéis percorrerão os 21 quilômetros que separam as cidades paulistas de Orindiúva e Paulo de Faria. Segundo o organizador da iniciativa, Pe. Rafael Prudêncio, a “Caminhada da Misericórdia” será um sinal de esperança e uma forma de, igualmente render graças a Deus, pelos dois Jubileus convocados pelo Santo Padre. Partindo da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, os peregrinos celebrarão a Eucaristia na Igreja Jubilar disposta no município vizinho; ocasião em que são esperados mais de 500 fiéis. “O Papa Francisco será trazido em todo o percurso e na Santa Missa”, concluiu o presbítero.

Legado

Dom Antonio Emidio Vilar, sdb, há três anos confirmado pelo Pontífice como bispo diocesano de São José do Rio Preto, ofereceu ao Povo de Deus uma Carta Pastoral em que resgatou os principais feitos do Papa. “Ele se faz próximo dos pobres e sofredores, migrantes e flagelados por guerras, e visita países pobres, pregando a dignidade de todos, consolando-os e animando-os em suas provações. Viajou à ilha de Lampedusa e mostrou ao mundo o drama da migração. Foi ao campo de refugiados em Lesbos, na Grécia, e trouxe consigo 12 refugiados sírios para serem cuidados. Ele cria o Dia Mundial dos Pobres em 2017 e alerta que Jesus está presente nos pobres que nos abrem o caminho para o céu e nos dão passaporte para lá”, escreveu Dom Vilar em documento datado de 24 de junho de 2023 e que, mesmo dois anos depois, permanece atual ao resgatar temas caros ao pontificado de Bergoglio.

De fato, os apelos do Santo Padre não foram emitidos para ficar no plano das ideias. Em cada gesto solidário, em cada árvore plantada e em cada gesto efetivado para “alargar as tendas”, uma certeza se fortalece: Francisco vive!

