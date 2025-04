Filipinas. País se consagra à Divina Misericórdia: "resposta coletiva de fé e esperança"

Como escreve o cardeal Pablo Virgilio David, presidente da Conferência dos Bispos Católicos das Filipinas, na carta anunciando a iniciativa, a consagração representa “uma resposta coletiva de fé e esperança” em meio aos “graves desafios” que o país e a comunidade global enfrentam. “A consagração nacional será uma expressão profunda de nossa confiança na Divina Misericórdia, uma confiança que continua sendo nosso refúgio definitivo nestes tempos de incerteza e provação”, explica o cardeal

Ouça e compartilhe

Vatican News

Em um momento de polarização, quando a sociedade filipina parece cada vez mais dividida social e politicamente, a nação, para recuperar a unidade, se consagra e se confia à Divina Misericórdia: essa é a iniciativa dos bispos das Filipinas que promoveram para 27 de abril, o domingo após a Páscoa, conhecido como “Domingo da Divina Misericórdia”, um ato solene de consagração que será pronunciado durante as missas em todas as igrejas do país.

Expressão de nossa confiança na Divina Misericórdia

Leia também 07/02/2025 Filipinas. “Há esperança para a nação”: carta dos bispos para o período do Jubileu “A graça do Espírito Santo é uma brisa suave que nos impulsiona”, promovendo “uma revolução espiritual de esperança”, caminhando juntos em “uma peregrinação de esperança rumo ao ...

Como escreveu o cardeal Pablo Virgilio David, presidente da Conferência dos Bispos Católicos das Filipinas, na carta anunciando a iniciativa, a consagração representa “uma resposta coletiva de fé e esperança” em meio aos “graves desafios” que o país e a comunidade global enfrentam: corrupção generalizada; a erosão da verdade e a crescente oposição aos ensinamentos da Igreja sobre a vida e a família; divisões e hostilidades generalizadas na sociedade; e a ameaça de conflitos locais, bem como de guerra em escala global. “A consagração nacional será uma expressão profunda de nossa confiança na Divina Misericórdia, uma confiança que continua sendo nosso refúgio definitivo nestes tempos de incerteza e provação”, explicou o cardeal.

Oração de consagração

“Confiamos nós mesmos, nossa Igreja e nossa nação à infinita misericórdia de Deus, certos de que em Sua misericórdia encontraremos a cura, a renovação e a esperança de que tanto precisamos”, escreveu o purpurado.

Recita a oração de consagração: "Jesus, com plena fé e confiança em vosso oceano ilimitado de amor, nós nos colocamos sob a proteção de vosso cuidado misericordioso. Nós nos unimos à vossa oferta perfeita, com o Espírito Santo, ao Pai, para que possamos ser completamente transformados em vossa misericórdia." E prossegue: "Tende misericórdia de nós por causa das guerras entre nações e dos terrores com os quais atormentamos uns aos outros. Tende misericórdia de nós pelo pecado generalizado contra a verdade e pelos pecados horríveis contra a justiça e a fraternidade humana. Tende piedade de nós pela blasfêmia a que Vossa Divina Misericórdia está sujeita e pelo abominável engano dos fracos e dos pobres. Tende piedade de nós pelos abusos contra a dignidade humana, pelo pecado contra a vida, o amor e a família".

V Congresso Apostólico Mundial sobre a Misericórdia

O ato ecoa as conclusões do V Congresso Apostólico Mundial sobre a Misericórdia, realizado em Cebu, nas Filipinas, no outono de 2024, no qual os fiéis filipinos reconheceram e se comprometeram a “ser veículos da compaixão e da misericórdia do Senhor para com os outros”, a fim de “expressar a misericórdia do Senhor em todas as comunidades” e ser “verdadeiros mensageiros da misericórdia”. A nação, foi dito no final do Congresso, precisa de “obras que traduzam o espírito de misericórdia em atos concretos: os batizados são chamados a ser misericórdia viva para os outros”.

O Domingo da Divina Misericórdia foi instituído pelo Papa João Paulo II em 2000, por ocasião da canonização de Santa Faustina Kowalska, a religiosa e mística polonesa cujas visões inspiraram essa devoção, e é celebrado todos os anos no segundo domingo da Páscoa.

(com Fides)